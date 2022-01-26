Pelosi Yeniden Aday Olacak

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi’ndeki koltuğu için yeniden yarışacağını belirtti ancak Demokrat Parti içinde liderlik rolünü sürdürmek için yarışıp yarışmayacağına açıklık getirmedi.

California’dan seçilen Kongre üyesi 81 yaşındaki Pelosi Temsilciler Meclisi başkanı olan ilk kadın olmuştu.

Pelosi Twitter’dan yaptığı videolu açıklamada, ‘‘İlerleme kaydettik ancak insanların hayatlarını iyileştirmek için daha fazlasına ihtiyaç var. Demokrasimiz gerçeğe, ABD Kongresi’ne ve oy verme haklarına yapılan saldırılar nedeniyle risk altında. Bu seçim kritik’’ dedi.

Pelosi, ‘‘Ancak söylediğimiz gibi biz can çekişmek yerine organize oluyoruz. İşte bu nedenle Kongre’ye adaylığımı koyuyorum ve desteğinizi bekliyorum. Bundan büyük onur ve şükran duyacağım’’ sözlerini kullandı.

Ancak Demokrat Parti’nin 8 Kasım Kongre ara seçimlerinde çoğunluğu kaybedebileceği ve Pelosi’nin de görevinin son bulabileceği sanılıyor.

Pelosi, 2018 seçimlerinin ardından yeni bir neslin Demokrat Parti liderliğine yükselmesi için Temsilciler Meclisi başkanlığı görevini yeniden yürütmeyeceği sözünü vermişti. Pelosi’nin bu anlaşmaya uyup uymayacağı ise bilinmiyor.

Reuters haber ajansına göre Pelosi’nin ofisi Temsilciler Meclisi Başkanlığı koltuğuna yeniden oturma arayışına girip girmeyeceği sorularına yanıt vermedi. Pelosi’nin üst düzey yardımcılarından biri tarafından yapılan açıklamada ‘‘Meclis Başkanı bir vardiya değil bir görev yürütüyor’’ ifadelerini kullandı.

Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nde çoğunluklarını korumak için zorlu bir yarışa girdikleri sırada partinin kıdemli liderlik kadrolarının bazılarına genç isimlerin gelebileceği konuşuluyordu. Pelosi’nin yanı sıra Temsilciler meclisi çoğunluk lideri Steny Hoyer ve partinin lider kadrosundan James Clyburn 80’li yaşlarında.

Demokratlar bu sonbaharda Kongre ara seçimlerine hazırlanıyor, ancak partinin Kongre’de çoğunluğu kaybetmesi olasılığı yüksek görünüyor. Cumhuriyetçiler’in Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesi için yalnızca beş koltuk daha almaları gerekiyor.

Cumhuriyetçi Parti’nin Meclis’te çoğunluğu elde etmesi durumunda Başkan Biden’ın mücadele ettiği ‘‘Build Back Better’’ adlı sosyal harcama paketi ile oy verme hakları yasa tasarısının Kongre’den geçmesi ise zor görünüyor.

