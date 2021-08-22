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Pelosi’den 1 Ekim Hedefi

22.08.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, altyapı ve 'sosyal altyapı' olarak nitelenen paketlerin geçmesi için 1 Ekim tarihini hedef gösterdi

Pelosi’den 1 Ekim Hedefi

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, altyapı ve 'sosyal altyapı' olarak nitelenen paketlerin geçmesi için 1 Ekim tarihini hedef gösterdi.

Pelosi, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerine mektup gönderdi.

Pelosi, iki paketin de Temsilciler Meclisi’nden geçme tarihi olarak 1 Ekim’i belirledi.

Pelosi, bazı Demokratlar’ın 3.5 trilyon dolarlık sosyal altyapı paketi için oy vermeyebilecekleri açıklamalarına değindi.

Temsilciler Meclisi Başkanı, böyle bir durumda tarihi ilerlemenin zamanlamasının tehlikeye düşebileceği mesajını verdi.

Pelosi, sürecin başından bu yana söz konusu iki paketin birlikte Temsilciler Meclisi’ne gelmesi gerektiğini belirtiyor.

Bazı Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri ise Senato’nun kabul ettiği 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin bir an önce Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasını istiyor.

Bu üyeler aksi halde 3.5 trilyon dolarlık pakete destek vermeyebileceklerini açıklamıştı.

Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler’e karşı çok az farkla üstünlüğü bulunduğu için her bir oyun önemi var.

1 trilyon dolarlık paketle Amerika’nın yollarına, köprülerine, havaalanlarına kaynak aktarılıyor.

3.5 trilyon dolarlık sosyal altyapı paketiyle de eğitim, çocuk bakımı, sağlık sistemi ve iklim önlemlerinin de dahil olduğu birçok unsura kaynak aktarılıyor.

1 trilyon dolarlık paket Senato’da 69 oyla partilerüstü şekilde 19 Cumhuriyetçi senatörün desteğiyle kabul edilmişti.

Bununla birlikte Cumhuriyetçiler 3.5 trilyon dolarlık pakete karşı ve Demokratlar bu konuda parti olarak hareket etmeye çalışıyorlar.

Ancak parti içinde de bu rakamın oldukça fazla olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini belirtenler var.

Bu nedenle Demokratlar’ın kendi aralarında nazıl uzlaşacağı merak konusu.

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