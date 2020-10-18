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Pelosi’den 48 Saat Süre

18.10.2020 16:11 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ekonomik paketle ilgili yürütülen müzakerelerde ayrılıklar konusunda bir uzlaşıya varması için Beyaz Saray’a 48 saat süre verdi

Pelosi’den 48 Saat Süre

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ekonomik paketle ilgili yürütülen müzakerelerde ayrılıklar konusunda bir uzlaşıya varması için Beyaz Saray’a 48 saat süre verdi.

Pelosi’nin ofisinden yapılan sosyal medya paylaşımında, partilerüstü uzlaşı konusunda yönetimin ciddi olduğunu göstermesi gerektiği kaydedildi.

Pelosi’yle Maliye Bakanı Steven Mnuchin Cumartesi günü bir saatten fazla konuşmuşlardı. Görüşmede testler konusunda ilerleme sağlandığı ancak virüsle mücadele konusunda ayrılıklar bulunduğu kaydedildi.

Başkan Donald Trump Mnuchin’e daha önceki 1.8 trilyon dolar önerisinden de daha yukarı çıkabileceği mesajını vermişti.

Ancak böyle bir rakamın Senato’da kabul edilmesinin oldukça zor olduğu yorumları yapılıyor.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell 1.8 trilyon dolarlık paket üzerinde anlaşma sağlansa bile Senato gündemine almayacağını daha önce açıklamıştı.

Bununla birlikte McConnell daha küçük oranda 500 milyar dolarlık bir paketi yeni haftada Senato’nun gündemine getirecek.

Pelosi’yle Mnuchin arasında muhtemel paket konusunda müzakereler haftalardır devam ediyor.

Demokratlar paketin 2.2 trilyon dolar olmasını istiyor.

Beyaz Saray ise en son 1.8 trilyon dolar önerisini dile getirmiş, Başkan Trump daha sonra bu rakamın üstüne de çıkılabileceğini mesajını vermişti.

Kongre şu ana kadar 3 trilyon dolardan fazla ekonomik paketleri yürürlüğe koymuş durumda.

Seçimlere kısa süre kala yeni bir paketin yürürlüğe girmesinin zor olduğu yorumları yapılıyor.

McConnell da bir süre önce seçim tarihinin yaklaştığına dikkat çekmiş, paketin seçimden sonra da çıkabileceği mesajını vermişti.

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