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Pelosi’den 6 Ocak Komisyonu’na Yeni Atama

25.07.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 6 Ocak Komisyonu’na ikinci bir Cumhuriyetçi isim atadı; Adam Kinzinger. Kinzinger, Kongre’de Donald Trump’ı eleştiren çok az sayıdaki Cumhuriyetçi üyelerden biri

Pelosi’den 6 Ocak Komisyonu’na Yeni Atama

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 6 Ocak Komisyonu’na ikinci bir Cumhuriyetçi isim atadı; Adam Kinzinger.

Kinzinger, Kongre’de Donald Trump’ı eleştiren çok az sayıdaki Cumhuriyetçi üyelerden biri.

Pelosi, 6 Ocak’taki Kongre baskınını soruşturmak için oluşturulan komisyona Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi üyesi Liz Cheney’den sonra ikinci bir Cumhuriyetçi isim atamış oldu.

Kinzinger, atamayı kabul ettiğini açıkladı.

Cumhuriyetçi Parti 6 Ocak’la ilgili soruşturma yürütülmesine karşı.

Komisyon bu hafta ilk oturumunu düzenlemeye hazırlanıyor.

Oturumda olaylar sırasında görevli polislerden bazıları dinlenecek.

Pelosi yazılı açıklamasında, Kinzinger’in komisyonun görevine büyük güç katacağı mesajını verdi.

Kinzinger ve Cheney, Trump’ın Temcilciler Meclisi’ndeki ikinci azil oylamasında azledilmesi yönünde oy kullanan 10 Cumhuriyetçi üye arasındaydı.

Kinzinger, gerçeğe ulaşmak ve olayların sorumlularından hesap sorulması için çok çalışacağını belirtti.

Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy komisyona aday gösterdiği isimlerden ikisinin Pelosi tarafından reddedilmesinin ardından partisinin komisyona katılmayacağını kaydetmişti.

Kinzinger’ın atanmasından önce Cheney’le birlikte komisyonda 7 Demokrat görev yapıyordu.

Kongre olayları aralarında polislerin de bulunduğu toplamda 7 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Olaylara, baskından kısa süre önce kalabalığa hitap eden eski Başkan Donald Trump’ın konuşmasıyla, sürekli dile getirdiği seçimlere hile karıştığı iddiasının neden olduğunu belirtenler var.

Olaylarla ilgili partilerüstü komisyon kurulması Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmiş ancak Senato'da reddedilmişti.

Bunun ardından da Pelosi, Temsilciler Meclisi'nin olaylarla ilgili kendi soruşturmasını yapacağını açıklamıştı.

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