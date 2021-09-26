Pelosi'den Altyapı Paketi Mesajı

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin bu hafta Temsilciler Meclisi’nden geçeceğine inandığını söyledi. Ancak Pelosi daha önce belirttiği gibi tasarıyı Pazartesi günü Temsilciler Meclisi gündemine getirmeyebileceğini de kaydetti.

ABC televizyonundan George Stephanopoulos’a mülakat veren Pelosi, 3,5 trilyon dolar değerinde olması beklenen Başkan Joe Biden’ın sosyal harcamaları da içeren diğer altyapı paketinin bütçesinin ise daha düşük olmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Pelosi büyük paketin bütçesinin daha küçük olup olmayacağı sorusuna ‘‘Bu kaçınılmaz görünüyor’’ yanıtını verdi.

Washington gündeminde yol, köprü, elektrik tesisatı gibi altyapı harcamalarını içeren daha küçük bütçeli bir altyapı paketiyle, evde bakım gibi toplumsal programları içeren daha geniş bütçeli ikinci bir paket yer alıyor. Pelosi’nin bu hafta Temsilciler Meclisi’nden geçmesini umduğu paket yol, köprü havaalanı ve okul inşaatlarını içeren nispeten küçük bütçeli altyapı paketi. Bu paket Senato’dan 10 Ağustos tarihinde geçmişti.

Pelosi Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada tasarının Pazartesi günü Temsilciler Meclisi gündemine gelebileceğini söylemişti. Pelosi, Pazar günü yaptığı açıklamadaysa Pazartesi tarihinin kesin olmadığına dikkat çekti.

Demokratlar, Başkan Biden’ın ekonomik takviminin önemli yapıtaşları olan altyapı tasarılarının zamanlaması konusunda fikir birliğine henüz varamadı. Ilımlı Demokratlar sol kanattan parti üyeleriyle daha kapsamlı altyapı paketinin maliyeti konusunda anlaşmazlık içinde.

Demokrat Parti içinde sol kanatta yer alan Kongre üyelerinden oluşan bir grup 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin 3,5 trilyon dolarlık büyük paket hazır olmadan gündeme taşınmaması gerektiği görüşünde. Ilımlılarsa 1 trilyon dolarlık paketin büyük altyapı paketinden bağımsız ilerlemesini istiyor.

Büyük altyapı paketi yaşlı ve çocuk sağlığıyla ilgili harcamaların arttırılması ile iklim değişikliğinden sorumlu görülen karbondioksit ve diğer zararlı gazların salınımını azaltacak önemli önlemleri içeriyor.

Pakette eğitimden, sağlık sektörüne birçok unsur yer alıyor.

Söz konusu paketin yürürlüğe girdiği takdirde toplumun bütün kesimlerini etkilemesi bekleniyor.

