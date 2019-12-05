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Pelosi’den Azil Soruşturmasıyla İlgili Sürpriz Basın Toplantısı

05.12.2019 15:46 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi azil soruşturmasıyla ilgili bugün sürpriz bir basın toplantısı düzenleyecek

Pelosi’den Azil Soruşturmasıyla İlgili Sürpriz Basın Toplantısı

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi azil soruşturmasıyla ilgili bugün sürpriz bir basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısınınTemsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’ndaki azil soruşturmasıyla ilgili oturumun ardından düzenlenecek olması dikkat çekti.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda kamuoyuna açık yapılan oturumların sona ermesinin ardından Adalet Komisyonu'nda Çarşamba günü ilki yapılan azil oturumunda anayasa hukukçuları başkanın azledilmesi için yasal gerekçe olup olmadığını irdelemişti.

Dünkü oturuma katılan azil soruşturmasında uzman 4 isimden 3’ü Başkan Donald Trump’ın yaptıklarının azil gerekterecek suça denk olduğunu belirtmişlerdi.

Demokratlar’ın tanığı olarak dinlenen üç isim Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Noah Feldman, Stanford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Pamela Karlan, North Carolina Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Michael Gerhardt Başkan Trump’ın Ukrayna konusundaki davranışının azledilme gerekçesi olduğunu vurgulamışlardı.

Adalet Komisyonu’nun Cumhuriyetçi üyelerinin çağırdığı George Washington Üniversitesi’nden Jonathan Turley ise soruşturmanın çok hızlı ilerlediğini belirtmiş ve olayla ilgili doğrudan bilgisi olanların ifadelerinden eksik olduğunu kaydetmişti.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'ndaki Demokratlar tarafından yayımlanan 300 sayfalık raporla ilgili "Tamamen yanlış" yorumunu yaptı. Raporda Başkan'ın makamını kötüye kullandığına dair somut kanıtlar olduğu belirtilmişti.

Rapor, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da yabancı bir ülkeden siyasi kazanım elde etmek için yapılan çabaların farkında olduğu ya da bu çabalara müdahil olduğu iddiasında bulunmuştu.

Adalet Komisyonu’ndaki süreci kendisi NATO zirvesi için Londra'dayken başlattıkları gerekçesiyle Demokratlar'ı “vatansever” olmamakla suçlayan Trump, 300 sayfalık rapora Londra’da değinmiş ve rapor için “şaka” değerlendirmesini yapmıştı. Demokratlar’ın bu davranışının Cumhuriyetçiler’i kendisinin arkasında birleştirdiğini söyleyen Trump “Gerçekten ülkemizi seviyorlar mı? diye sormuştu.

Trump, azil süreciyle karşı karşıya kalan dördüncü ABD Başkanı. Ancak bu süreçle karşılaşan diğer başkanların hiçbiri süreç sonucu görevlerinden olmadı. Yalnızca Richard Nixon 1974’te Watergate skandalı nedeniyle azil oylaması yapılmadan istifa etti. Nixon’un süreç sonunda azledilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

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