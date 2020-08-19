Pelosi’den Corona Yardım Paketi Bütçesini Yarıya İndirme Teklifi

ABD’de Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Nancy Pelosi, Salı günü Politico’ya verdiği röportajda Kongre’deki Demokratlar’ın Corona virüsü yardım paketi için tekif ettikleri bütçeyi yarıya indirmeye sıcak baktıklarını söyledi.

Pelosi, Politico’ya verdiği röportajda ‘‘Anlaşmaya varmayı denemeliyiz’’ dedi. ‘‘Şu an ihtiyaçların karşılanması için teklifimizi yarıya indirmeye razıyız’’ diyen Pelosi, Ocak ayında yeniden görüşeceğiz, ancak şimdilik teklifi yarıya indirebiliriz’’ diye konuştu.

Temsilciler Meclisi’ndeki üst düzey Demokrat yardımcılarından biri bu açıklamanın Pelosi’nin konuyla ilgili duruşunda bir değişikliğe işaret etmediğini, ancak Beyaz Saray’a ve Cumhuriyetçiler’e orta yolda buluşma konusunda yaptığı çağrıyı tekrarlar nitelikte olduğunu söyledi.

Pelosi, bir anlaşmaya varmak için Kongre’nin, federal devletin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gelecek mali yılın bütçesini onaylayacağı Eylül ayının sonuna kadar beklemeyi istemediğini de belirtti.