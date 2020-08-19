Pelosi’den Corona Yardım Paketi Bütçesini Yarıya İndirme Teklifi

ABD’de Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Nancy Pelosi, Salı günü Politico’ya verdiği röportajda Kongre’deki Demokratlar’ın Corona virüsü yardım paketi için tekif ettikleri bütçeyi yarıya indirmeye sıcak baktıklarını söyledi.
Pelosi, Politico’ya verdiği röportajda ‘‘Anlaşmaya varmayı denemeliyiz’’ dedi. ‘‘Şu an ihtiyaçların karşılanması için teklifimizi yarıya indirmeye razıyız’’ diyen Pelosi, Ocak ayında yeniden görüşeceğiz, ancak şimdilik teklifi yarıya indirebiliriz’’ diye konuştu.
Temsilciler Meclisi’ndeki üst düzey Demokrat yardımcılarından biri bu açıklamanın Pelosi’nin konuyla ilgili duruşunda bir değişikliğe işaret etmediğini, ancak Beyaz Saray’a ve Cumhuriyetçiler’e orta yolda buluşma konusunda yaptığı çağrıyı tekrarlar nitelikte olduğunu söyledi.
Pelosi, bir anlaşmaya varmak için Kongre’nin, federal devletin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gelecek mali yılın bütçesini onaylayacağı Eylül ayının sonuna kadar beklemeyi istemediğini de belirtti.
Demokratlar liderliğindeki Temsilciler Meclisi, Mayıs ayında 3 trilyon dolarlık bir Corona virüsü yardım paketini onaylamıştı. Demokratlar bu miktarı 1 trilyon dolar indirmeyi teklif etmiş, ancak Beyaz Saray öneriyi reddetmişti. Cumhuriyetçiler’in önerdiği yardım paketiyse 1 trilyon dolar değerinde. 2 trilyon dolarlık fark, okulların yeniden açılması için bütçe ayrılması, eyaletler ile yerel yönetimlere yardım ve işsizlik ödemeleri konusundaki anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor.
Başkan Donald Trump ayrıca pakette Posta Hizmetleri için ek bütçe istenmesine karşı çıkmıştı.
ABD’de yeni Corona virüsü yardım paketinde anlaşma umudu, Kongre’nin 14 Ağustos Cuma günü tatile girmesiyle son bulmuştu.
Çalışmalarına ara veren Kongre üyeleri gelecek aya kadar toplanmayacak. Ancak hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Parti liderleri, acil bir anlaşma durumunda üyelerini Kongre’ye çağırabileceklerini söyledi.