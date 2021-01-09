Pelosi’den İlgili Komisyona Azil Önergesi için Hazırlıklı Olma Çağrısı

Pelosi Cuma günü Trump için ‘‘dengesiz’’ ifadesini kullandı ve Kongre’nin Amerikalılar’ı korumak için her şeyi yapacağını söyledi.

Azil seçeneğinin Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump’ın kabinesi üzerinde Anayasa’nın 25’inci ek maddesini yürürlüğe sokmak için daha fazla baskı oluşturmasını uman Demokratlar, Temsilciler Meclisi’nin azil konusunu gelecek hafta oylayabileceğini söylemişti. 25’inci ek madde başkanın görevlerini yerine getirecek durumda olmadığı hallerde görevi başkan yardımcısının devralmasını öngörüyor.

Pelosi, Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’la yaptığı toplantının ardından Meclis’teki Demokratlar’ın Başkan’ın derhal istifa etmesini umduklarını söyledi. Pelosi, Temsilciler Meclisi’nin her seçeneği değerlendireceğini kaydetti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın Çarşamba günkü Kongre olaylarının ardından istifa etmemesi halinde, tasarıların genel kurulda nasıl ele alınacağını belirleyen İç Tüzükler Komisyonu’ndan sunulacak bir önerge konusunda hazırlıklı olmasını istedi.

Başkan’ın görevden alınması için Senato’da üçte iki çoğunluğun onayı gerekiyor.

Georgia’da yapılan Senato seçimlerinde iki Demokrat aday zafer elde etmiş, böylece Senato’da üstünlük Demokratlar’a geçmişti.

Maddelerde ayrıca Trump’ın geçen hafta Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile yaptığı ve eyalette seçimi kendisine kazandıracak oyları bulmasını istediği bir saatlik telefon konuşması da yer alıyor.

Reuters haber ajansına göre maddelerin Kongre üyeleri arasında dolaşan bir kopyasında Trump, ‘‘ABD yönetimine karşı şiddeti teşvik etmekle’’ suçlanıyor.

Azil maddeleri Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri David David Cicilline, Ted Lieu ve Jamie Raskin tarafından hazırlandı.

Ancak Kongre üyelerinin Trump’ı görevden uzaklaştırıp uzaklaştıramayacağı belli değil, azil süreci Senato’da bir yargılama yapılmasını gerektiriyor. Şu anda Senato’da çoğunluk Cumhuriyetçiler’in.

Anayasa’nın 25’inci maddesiyse Kongre’nin bir komisyon oluşturarak başkan yardımcısının desteğiyle başkanın görevini yapamadığını ilan etmesine izin veriyor. Ancak Başkan Trump’ın böyle bir komisyon oluşturulması için gereken yasayı engelleme hakkı var.

Reuters haber ajansına göre Mike Pence’in bir yardımcısı da Trump’ın 25’inci ek maddeyle görevden alınmasına karşı olduğunu söyledi.

Pelosi, Cuma günü Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Başkan Trump’ın görevdeki son günlerinde nükleer saldırı dahil askeri bir eyleme girişmemesi için önlemler alınması konusunu görüştüğünü söylemişti

Çarşamba günü Kongre önünde toplanan Başkan Trump’ın destekçileri polisi aşarak binanın içine kadar girmiş ve 3 Kasım seçimlerinin sonucunun onaylandığı oturumu engellemeye çalışmıştı. Polisle karşı karşıya gelen göstericiler içindeki bir kadın vurularak hayatını kaybetmişti. Polis Kongre civarındaki olaylarda da 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ayrıca Perşembe akşamı olaylar sırasında yaralanan bir polis memurunun da hayatını kaybettiği açıklandı. Olaylar sırasında ara verilen oturum akşam geç saatte yeniden başlamış ve sabaha karşı Joe Biden’ın zaferi Kongre tarafından resmen onaylanmıştı.

