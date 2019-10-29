Pelosi’den Kongre Üyelerine Azil Soruşturması Mektubu

Beyaz Saray’ın Başkan Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında bazı yetkililerin ifade vermesini engellemeye yönelik çabalarının ardından Temsilciler Meclisi Başkanı’ndan azil soruşturması sürecinin hukuki çerçevesinin somut bir zemine dayandırılması için oylama çağrısı geldi.

Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump hakkında azil soruşturmasının başlatıldığı, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Kongre’nin çoğunluk Demokrat üyelerine hitaben bir mektup kaleme aldı. Pelosi, mektubunda “Başkan, Beyaz Saray avukatı ve Kongre’deki müttefikleri haftalardır Temsilciler Meclisi’nin geçerli bir azil soruşturması süreci için gereken yetkiye sahip olmadığı yönündeki asılsız iddiayı gündeme getiriyor. Temsilciler Meclisi bu konuda oylama yapmadığı için azil soruşturması yokmuş gibi yapabileceklerini iddia ediyorlar” diye yazdı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi bu iddianın dayanağı olmadığını, ABD anayasasına göre tek azil yetkisinin Temsilciler Meclisi’nde olduğunu vurguladı. Nancy Pelosi, geçmişte de çok sayıda azil sürecinin Temsilciler Meclisi’ne resmi olarak yetki veren bir karar tasarısı oylanmadan yürütüldüğüne de dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta federal bir mahkemenin “Temsilciler Meclisi’nin böyle bir oylama yapmak zorunda olmadığı, böyle bir koşulun dayatılmasının, Temsilciler Meclisi’nin anayasal otoritesine yönelik müsaade edilemez bir müdahale olacağına” ilişkin aldığı karara atıfta bulundu. Pelosi, 300’den fazla hukukçunun bu görüşte olduğunu, “Temsilciler Meclisi’nin, soruşturma başlamadan önce, Kongre’ye azil soruşturması yetkisi vermek gibi anayasal bir yükümlülüğünün olmadığı” sonucuna vardıklarını belirtti.