Pelosi’den Pekin Kış Olimpiyatları’na Boykot Çağrısı

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nın Çin’in insan hakları ihlalleri nedeniyle boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Pelosi, iki partili Kongre oturumunda gündeme getirdiği diplomatik boykot önerisinin diğer ülkelerin Kış Olimpiyatları’na katılmaktan vazgeçmelerini sağlayacağını kaydetti.

‘’Çin hükümetini devlet başkanlarının Çin’e gitmesiyle onurlandırmayalım’’ diye konuşan Pelosi, ‘‘Devlet başkanları, bir soykırım sürerken Çin'e gitmeleri durumunda bir daha dünyanın herhangi bir yerinde insan hakları konusunda konuşacak ahlaki yetkiye nasıl sahip olacaklar?’’ dedi.

ABD’de Kongre üyeleri bir süredir Şubat ayında yapılacak Kış Olimpiyatları’nın boykot edilmesi ya da ev sahibi ülkenin değişmesi çağrısı yapıyor, ayrıca Amerikalı şirketlere de Çin’in Uygurlar’a ve diğer azınlık gruplara karşı yaklaşımı konusunda sessiz kalmalarının, Çin hükümetini desteklemek anlamına geldiğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler’in bağımsız bir panelinin 2018’de yayınladığı raporda en az 1 milyon Uygur’un ve Müslüman’ın Çin’in Şincan bölgesinde kamplarda tutulduğuna dair inandırıcı delillerin mevcut olduğu kaydedilmişti. Pekin bunların aşırılığın zayıflatılması için kurulan mesleki eğitim merkezleri olduğunu belirtmiş, istismar ve soykırım iddialarını reddetmişti.