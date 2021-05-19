Pelosi’den Pekin Kış Olimpiyatları’na Boykot Çağrısı

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nın Çin’in insan hakları ihlalleri nedeniyle boykot edilmesi çağrısı yaptı.
Pelosi, iki partili Kongre oturumunda gündeme getirdiği diplomatik boykot önerisinin diğer ülkelerin Kış Olimpiyatları’na katılmaktan vazgeçmelerini sağlayacağını kaydetti.
‘’Çin hükümetini devlet başkanlarının Çin’e gitmesiyle onurlandırmayalım’’ diye konuşan Pelosi, ‘‘Devlet başkanları, bir soykırım sürerken Çin'e gitmeleri durumunda bir daha dünyanın herhangi bir yerinde insan hakları konusunda konuşacak ahlaki yetkiye nasıl sahip olacaklar?’’ dedi.
ABD’de Kongre üyeleri bir süredir Şubat ayında yapılacak Kış Olimpiyatları’nın boykot edilmesi ya da ev sahibi ülkenin değişmesi çağrısı yapıyor, ayrıca Amerikalı şirketlere de Çin’in Uygurlar’a ve diğer azınlık gruplara karşı yaklaşımı konusunda sessiz kalmalarının, Çin hükümetini desteklemek anlamına geldiğini söylüyor.
Birleşmiş Milletler’in bağımsız bir panelinin 2018’de yayınladığı raporda en az 1 milyon Uygur’un ve Müslüman’ın Çin’in Şincan bölgesinde kamplarda tutulduğuna dair inandırıcı delillerin mevcut olduğu kaydedilmişti. Pekin bunların aşırılığın zayıflatılması için kurulan mesleki eğitim merkezleri olduğunu belirtmiş, istismar ve soykırım iddialarını reddetmişti.
Oturumu yöneten Cumhuriyetçi Kongre üyesi Chris Smith de şirketlerin Kongre önünde ifade ve hesap vermeleri gerektiğini söyledi.
Smith, ‘‘Büyük şirketler çok para kazanmak istiyor, ev sahibi ülkenin işlediği zulüm ya da soykırım onlar için fark etmiyor gibi görünüyor’’ dedi.
Demokrat Kongre üyesi Jim McGovern da kış olimpiyatlarının ertelenmesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne yeni bir ev sahibi ülke seçmesi için zaman tanınması gerektiğini kaydetti.
McGovern, ‘‘Olimpiyat oyunlarını pandemi nedeniyle bir yıl erteleyebiliyorsak, soykırım nedeniyle de bir yıl erteleyebilmeliyiz’’ diye konuştu. Tokyo’da 2020’de yapılması planlanan Yaz Olimpiyatları, Corona virüsü salgını nedeniyle Japonya ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) kararıyla ertelenmişti.
Çin’den Pelosi’ye tepki
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian Pekin’de düzenlediği basın toplantısında Pelosi’nin yanlış bilgi verdiğini ve ABD’nin, ziyaretçi ülkelerin Çin’in insan hakları konusundaki güçlü ilerlemesini görecek olmalarından rahatsızlık duyduğunu söyledi.
Çin’in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu da Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ABD’nin Olimpiyatlar üzerinden Çin’in içişlerine karışma çabasının başarısız olmaya mahkum olduğunu kaydetti.
Liu, ‘‘Amerikalı siyasetçilerin ahlaki otorite olma hakkını nasıl kendilerinde gördüklerini merak ediyorum. İnsan hakları konusunda ne tarihi olarak ne de günümüzde Çin’e temelsiz suçlamalar yapabilecek konumdalar’’ dedi.
Biden yönetimi henüz karar vermedi
Pekin Oyunları’nın boykot edilmesi talepleri gittikçe artıyor.
Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney geçen ay, Çin'le mücadelede diplomatik boykotun da uygulanabileceği daha geniş bir mevzuat değişikliğini sunmuştu.
Salı günü insan hakları aktivistlerinden oluşan bir koalisyon da sporcuları kış oyunlarını boykot etmeye ve IOC'ye baskı yapmaya çağırdı.
Joe Biden yönetimi, Pekin Olimpiyatları’na katılma konusunda müttefiklerle ortak bir yaklaşım geliştirmenin umulduğunu bildirmiş, ancak Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konunun henüz tartışılmadığını söylemişti.
Pelosi’nin yorumları sorulduğunda ABD yönetiminden üst düzey bir isim Reuters’a yaptığı açıklamada yönetimin 2022 Olimpiyatları konusundaki tutumunun değişmediğini söyledi.
Demokrat Başkan Biden, Çin’in stratejik rakip olduğunu söylüyor ve Pekin’in kendi başkanlığı döneminde bir dünya lideri olarak ABD'yi geride bırakamayacağının altını çiziyor.
‘’Sporculara haksızlık’’
Pekin Kış Olimpiyatları'nda yarışan Amerikalılar’ı savunanlar ise sporcuları cezalandırmanın haksızlık olacağını ve oyunların, kış sporlarında en yüksek madalya sayılarından birine sahip olan ABD'nin küresel arenadaki gücünü göstermesi için bir platform sağlayacağını söylüyor.
ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi Başkanı Sarah Hirshland, Uygurlar’a uygulanan baskıdan dolayı kaygı duyduklarını ancak Amerikalı sporcuların yarışlara katılmasının yasaklanmasının bunun çözümü olmadığını söyledi. Hirshland, daha önce yapılan olimpiyat boykotlarının siyasi açıdan bir sonuç vermediğini de hatırlattı.