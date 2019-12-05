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Pelosi’den Trump’ın Azledilmesi Çağrısı 

05.12.2019 18:10 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi program dışı düzenlediği basın toplantısında Başkan Trump’ın azli için resmi olarak suçlamaların getirileceğini açıkladı

Pelosi’den Trump’ın Azledilmesi Çağrısı 

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi program dışı düzenlediği basın toplantısında Başkan Trump’ın azli için resmi olarak suçlamaların getirileceğini açıkladı. Beyaz Saray’dan ise “Senato’da yapılacak adil yargılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz” açıklaması geldi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Adalet Komisyonu’nda anayasa hukukçularının ifade vermelerinin ardından sabah saatlerinde basın toplantısı düzenledi. Pelosi, ABD’nin kurucularının bir başkanın kral olarak davranmasını önlemek amacıyla “Halk kraldır” anlayışıyla, anayasyı tehlikeli liderlere karşı korumak adına “azledilme” maddesini anayasaya koyduklarını söyleyerek söze girdi.

Nancy Pelosi, “Başkan’ın hukukun üzerinde olmasına izin verirsek, bunu cumhuriyetimiz pahasına yapmış oluruz. Kimse hukukun üzerinde değildir” dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı bugüne kadar azil soruşturmasında yapılan oturumlarda diplomatların, rütbeli subayların ve üst düzey yetkililerin verdikleri ifadelere atıfta bulundu, “Başkan siyasi çıkar elde etmek için görevini kötüye kullanmıştır” dedi. Trump’ın anayasayı ihlal ettiğini savunan Nancy Pelosi, Adalet Komisyonu Başkanı’na Trump’ın azil gerekçelerinin hazırlanması talimatını verdi.

“Veriler tartışmasız, Başkan siyasi çıkar için görevini kötüye kullandı”

Nancy Pelosi, “Veriler tartışmasız. Başkan kendi siyasi çıkarı için ulusal güvenliğimiz pahasına görevini kötüye kullanmıştır” dedi. Pelosi “Üzülerek ancak tevazu ve itimatla ülkemizin kurucularına duyduğumuz bağlılık ve yüreğimizde Amerika sevgisiyle, Adalet Komisyonu Başkanı’ndan azil gerekçelerini hazırlamasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda kamuoyuna açık yapılan oturumların sona ermesinin ardından Adalet Komisyonu'nda Çarşamba günü ilki yapılan azil oturumunda anayasa hukukçuları başkanın azledilmesi için hukuki zemin olup olmadığını irdelemişti.

Demokratlar’ın ifadeye çağırdığı üç uzman Başkan Trump’ın azil gerektiren suç işlediği görüşünü dile getirmiş, Cumhuriyetçiler’in çağırdığı tek tanık konumundaki hukuk uzmanı ise soruşturmada buna ilişkin doğrudan bir delil olmadığını savunmuştu.

Bundan sonraki süreçte Adalet Komisyonu Başkan Trump hakkında hangi resmi suçlamaların getirileceğini belirleyecek. “Görevi kötüye kullanma”, “Rüşvet” ve “Kongre’nin görevinin engellenmesi ve adaletin engellenmesi” olası suçlamalar arasında.

Beyaz Saray: “Senato'da yapılacak adil yargılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Beyaz Saray’dan Pelosi’nin açıklamasına ilk tepki Sözcü Stephanie Grisham’dan geldi.

Grisham "Demokratlar utanmalı. Başkan ülkemize liderlik etmekten başka bir şey yapmadı. Büyüyen ekonomi, istihdam ve daha güçlü ordu başarılarından birkaçı. Senato'da yapılacak adil yargılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz” diye yazdı.

Trump: “Azledecekseniz şimdi edin”

Başkan Donald Trump da Pelosi'nin basın toplantısı öncesinde Twitter'dan bir dizi mesaj paylaştı. Demokratlar'a, "Beni azledecekseniz şimdi edin. Elinizi çabuk tutun ki Senato'da adil bir yargılama olabilsin, ülkemiz de normal hayatına dönebilsin" sözleriyle seslendi.

Trump Senato'da Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı "Adam Schiff, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın ve Pelosi'nin yanı sıra başka isimlerin de ifade vereceğini ve ilk kez sistemin nasıl yozlaşmış olduğunu ortaya çıkaracaklarını" savundu.

Temsilciler Meclisi’ndeki bazı Demokratlar ABD’de önümüzdeki yıl Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale konusundaki endişelerini gündeme getirerek hızlı hareket edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Temsilciler Meclisi’nin Başkan Trump’ı azletmesi yani kendisine yönelik suçlamalarla resmi olarak itham etmesi halinde Trump’ın Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da yargılanması gerekiyor. Cumhuriyetçiler ise Trump’ın arkasında durmaya devam ediyor.

ABD basınına yansıyan haberlere göre Cumhuriyetçi Senatörler Çarşamba günü strateji belirlemek üzere Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone ile bir araya geldi. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Fox News’a verdiği mülakatta “Sürecin bizim önümüze gelmesi halinde, sonucun parti çizgisinde çıkmasını bekliyorum” dedi ve bu partizan girişimlerin 2020 başkanlık seçiminde Demokratlar’a zarar verbileceğini savundu. Yapılan son anketlere göre Amerikalılar da Başkan Trump’ın azledilmesi konusunda bölünmüş durumda.

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