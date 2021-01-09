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Pelosi’nin Kürsüsünü Taşırken Görülen Saldırgan Tutuklandı

09.01.2021 20:43 | Son Güncelleme:
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Pelosi’nin Kürsüsünü Taşırken Görülen Saldırgan Tutuklandı

ABD Kongresi’nde Çarşamba günkü olaylar sırasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kürsüsünü taşırken görüntülenen eylemci Cuma geç saatlerde federal güvenlik görevlileri tarafından tutuklandı.

ABD Kongresi’nde Çarşamba günkü olaylar sırasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kürsüsünü taşırken görüntülenen eylemci Cuma geç saatlerde federal güvenlik görevlileri tarafından tutuklandı.

Cezaevi kayıtlarına göre, hakkında federal arama emri çıkartılan, Florida eyaletinden 36 yaşındaki Adam Christian Johnson tutuklanmasının ardından Cuma gecesi eyaletin Pinellas ilçesindeki cezaevine kondu. Kefalet izni verilmezken, Johnson’ın avukatının olup olmadığı da net değil.

Kongre’nin, 3 Kasım seçimlerinde Seçiciler Kurulu oylamasının sonucunu tescil etmek üzere toplandığı sırada Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin baskınına uğramasından sonra FBI, olaylara karışanların tespit edilmesi için halktan yardım istemişti.

Olaylarda Kongre’de görevli bir polis memuru dahil beş kişi hayatını kaybetti.

Johnson sosyal medya platformunda tespit edilen kişilerden biriydi, kimliği Florida eyaletinin Tampa kentine 40 kilometre mesafedeki bir bölgenin yerel gazetesi tarafından saptanmıştı.

Johnson’un tutuklanmasının yanı sıra, olaylarla ilgili olarak en az 13 kişiye daha ABD Bölge Mahkemesi tarafından suçlamalar yöneltildi. En az 40 kişi hakkında da başkent Washington’daki Yüksek Mahkeme’de daha hafif suçlamalar getirildi.

Bu kişilerin çoğu suçlamaların yapılmasının ardından serbest bırakıldı ve yargıç tarafından, duruşmaya çıkma ya da avukatlarıyla görüşme haricinde Washington’a geri gelmeleri yasaklandı.

Bunlar arasında Pelosi’yi tehdit etmek ve kayıt dışı ateşli silah ve kayıt dişi mühimmat bulundurmakla suçlanan Cleveland Meredith ve Pelosi’nin masasına ayaklarını uzatırken görüntülenen Richard Barnett de bulunuyor.

Adalet Bakanı Vekili Jeffrey Rosen dün yaptığı açıklamada, Kongre baskını sırasında suç eyleminde bulundukları kanıtlanan kişilerin adalet önüne çıkarılacağını söylemişti.

Rosen aşrıca, olaylarda hayatını kaybeden Kongre polisi Brian Sicknick’in ölümüyle ilgili olarak FBI ve Washington polisinin ortak soruşturma yürüteceğini açıklamıştı.

FBI Washington Saha Ofisi Sorumlu Müdür Yardımcısı Steven D’antuono da, “Washington’dan ayrılmış olsanız bile, Kongre binasındaki suç eylemlerine karıştığınızı tespit edersen kapınızın çalınmasını bekleyebilirsiniz” diye konuşmuştu.

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