Pelosi’nin Yeni Ekonomik Paket Umudu

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Beyaz Saray’la Corona virüsü ile ekonomik alanda mücadeleyle ilgili olarak bir ekonomik paket konusunda uzlaşmaya varılabileceğinden umutlu olduğunu söyledi.

Pelosi, görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Pelosi, CNN’e yaptığı açıklamada, “Konuşmalar yapıyoruz. Ve ben yönetimle konuştuğumda, bu iyi niyetli” ifadelerini kullandı.

Pelosi, Maliye Bakanı Steve Mnuchin’e çözüme ulaşacak bir öneri sunacağı konusunda güvendiğini söyledi ve bir sonuca ulaşılabileceğine inandığını kaydetti.

Pelosi, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Mnuchin ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows arasında paketle ilgili müzakereler 7 Ağustos’ta sonuç alınamadan sona ermişti. O tarihden bu yana da Pelosi konuyla ilgili olarak Mnuchin’le telefonda görüşüyor.

Demokratlar’ın 2.2 trilyon dolarlık bir paket hazırlığı içinde olduğu da belirtiliyor.

Pelosi, gelecek günlerde konuyla ilgili Temsilciler Meclisi'ne bir yasa tasarısı sunabileceğini kaydederken, Beyaz Saray’la söze dayalı bir tartışma yaşamaktansa bir anlaşmaya sahip olmayı tercih edeceğini belirtti.