Pembe Ay, 26 Nisan gecesi kendisini gösterecek! | Pembe Ay nedir? Pembe Ay ne zaman gerçekleşecek?

26 Nisan gecesi başlayarak 27 Nisan Salı sabahına kadar gözlemlenebilecek olan Süper Ay veya Pembe Ay, ortalama bir dolunaydan %30 da parlak ve yaklaşık %6 – 14 daha büyük olarak gözükecek. Pembe Ay, gökbilimciler tarafından ay yörüngesinin yer yüzüne en yakın olan noktası olarak tanımlanıyor. Peki, Süper Ay veya Pembe Ay, ne zaman görülecek?

PEMBE AY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

26 Nisan Pazartesi gecesi Pembe Ay'a göz atmak için dışarı çıkın. Bu yılki iki süper aydan ilki olan bu dolunay, gün batımından yaklaşık 45 dakika sonra görülebilecek ve en yüksek aydınlığa saat 23:33'te ulaşacak.

Bu güzel bahar Ayının en iyi görüntüsü için, açık bir alan bulun ve Ay'ın ufkun hemen üzerinde yükselişini izleyin, bu noktada Ay'ın en büyüğü görünecek ve Ay altın bir renk alacaktır.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Pembe Ay'ın 27 Nisan Salı günü sabahına kadar görüneceğini duyurdu.

Bu yıl içerisinde Mayıs ve Haziran aylarında 2 kez daha Süper Ay olayının yaşanması bekleniyor.

PEMBE AY NEDİR?

Pembe Ay ya da diğer adıyla Süper Ay, Ay’ın yörüngesi Dünya’ya en yakın konumda olduğu zaman ve Ay, dolunay evresinde iken oluşmaktadır. Ay, normalden %7 daha büyük ve %15 daha parlak görünmektedir. Bu yüzden de Pembe Ay veya Süper Ay ismi verilmiştir.