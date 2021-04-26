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Pembe Ay, 26 Nisan gecesi kendisini gösterecek! | Pembe Ay nedir? Pembe Ay ne zaman gerçekleşecek?

26.04.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayının Süper Dolunay’ı 26 Nisan tarihinde gerçekleşiyor. Astroloji ile ilgilenen birçok insanın gündeminde yer alan Pembe Ay, 26 Nisan tarihinde Türkiye’den görülebilecek. 2021 yılının ilk Süper Ay’ı olacak olan Pembe Ay, Akrep Dolunay’ı olarak da biliniyor. Pembe Ay, 26 Nisan 2021’de Dünya’dan 222.211 mil / 357.615 kilometre uzaklıkta olacak.

Pembe Ay, 26 Nisan gecesi kendisini gösterecek! | Pembe Ay nedir? Pembe Ay ne zaman gerçekleşecek?

26 Nisan gecesi başlayarak 27 Nisan Salı sabahına kadar gözlemlenebilecek olan Süper Ay veya Pembe Ay, ortalama bir dolunaydan %30 da parlak ve yaklaşık %6 – 14 daha büyük olarak gözükecek. Pembe Ay, gökbilimciler tarafından ay yörüngesinin yer yüzüne en yakın olan noktası olarak tanımlanıyor. Peki, Süper Ay veya Pembe Ay, ne zaman görülecek?

PEMBE AY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

26 Nisan Pazartesi gecesi Pembe Ay'a göz atmak için dışarı çıkın. Bu yılki iki süper aydan ilki olan bu dolunay, gün batımından yaklaşık 45 dakika sonra görülebilecek ve en yüksek aydınlığa saat 23:33'te ulaşacak.

Bu güzel bahar Ayının en iyi görüntüsü için, açık bir alan bulun ve Ay'ın ufkun hemen üzerinde yükselişini izleyin, bu noktada Ay'ın en büyüğü görünecek ve Ay altın bir renk alacaktır.

pembe ay

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Pembe Ay'ın 27 Nisan Salı günü sabahına kadar görüneceğini duyurdu.

Bu yıl içerisinde Mayıs ve Haziran aylarında 2 kez daha Süper Ay olayının yaşanması bekleniyor.

PEMBE AY NEDİR?

Pembe Ay ya da diğer adıyla Süper Ay, Ay’ın yörüngesi Dünya’ya en yakın konumda olduğu zaman ve Ay, dolunay evresinde iken oluşmaktadır. Ay, normalden %7 daha büyük ve %15 daha parlak görünmektedir. Bu yüzden de Pembe Ay veya Süper Ay ismi verilmiştir.

pembe ay1

Süper Ay, Ay'ın yörüngesi Dünya’ya en yakın konumda olduğunda ve Ay, dolunay evresindeyken oluşuyor. İsminin pembe olmasını ise, bu dönemde açan alev çiçeğinden alıyor.

BİR SONRAKİ GÖK OLAYI NE ZAMAN?

Bir sonraki dolunay, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü gerçekleşecek olan tam “Süper Çiçek Ay Tutulması” dır.

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