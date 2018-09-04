HABER

"Pembe ayıcıklı" Buse yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 16:45 | Son Güncelleme

SOSYAL medyaya yansıyan görüntülerde arkasına koyduğu pembe ayıyla motosikletin ön tekerleğini havaya kaldırarak giden Buse G.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) SOSYAL medyaya yansıyan görüntülerde arkasına koyduğu pembe ayıyla motosikletin ön tekerleğini havaya kaldırarak giden Buse G. polis tarafından yakalandı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçer Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. 24 yaşındaki Buse G. olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen Buse G.'ye tehlikeli araç kullanmak suçundan 235 lira para cezası kesildi. Şüpheli daha sonra adli işlem yapılması için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. "PİŞMAN DEĞİLİM "DEDİ Sosyal medya hesabındaki görüntülerin eski olduğunu söyleyen Buse G. yaptığına pişman olmadığını söyleyerek "Ben bu hareketleri yaptığımda yol tamamen boştu. Bir kereye mahsus bir şeydi. Kimsenin canını tehlikeye atmadım." dedi.

PARTNERFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktuFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktu
Minibüste 1000 şişe kaçak içki ele geçirildiMinibüste 1000 şişe kaçak içki ele geçirildi
Önce durakta bekleyen yayaya, sonra direğe çarptı: 2 ölü (2)Önce durakta bekleyen yayaya, sonra direğe çarptı: 2 ölü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.