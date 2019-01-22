'Pembe estetik'le gülüşünüzü daha çekici bir hale getirin!

Gülümsemenin hoş bir şekilde gerçekleşmesi için dişlerin.Estetik ve çekici bir gülümse ancak dişlerin,diş etlerinin, çene ve dudakların bir uyum içerisinde olmasıyla sağlanabilir. Diş eti estetiği konusunda sorunun varlığına göre farklı operasyon yöntemleri kullanılabilir.
PEMBE ESTETİK NASIL SAĞLANIR?
Pembe estetik gülümseme sırasında ön tarafta ortada yer alan iki dişin tepe noktalarında bulunan diş etlerinden geçen hayali çizginin hafifçe dudağa dokunmasıyla sağlanır. Ağızda bulunan diğer dişlerle diş etleri arasında belli bir forma uygun olarak yerleştirilmesi gerekir. Bazı durumlarda dişler form ve diziliş bakımından mükemmel görünmesine rağmen, diş etinin düzensizliğinden dolayı gülümseme sırasında uyum bozularak kötü bir görünüm ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda önce diş etleri düzeltilmeli daha sonra da diğer tedaviler gerçekleştirilmelidir. Pembe estetik ile ilgili yapılacak küçük düzeltmeler bile bazı durumlarda mükemmel sonuçlar vermektedir. Diş etlerinde çekilmeye neden olan etkenlerin belirlenmesi, çekilmenin tekrarını engellemek adına çok önlemdir. Bazı kişilerin çok sert hareketlerle dişlerini fırçalamaları ya da bazı diş sıkma da diş etlerinde çekilmeye neden olabilir.
Sonuçta estetik amaçlı yapılan operasyonlarda sadece dişlere yapılacak müdahaleler yeterli gelmeyebilir. Ağız içinde yapılan iyi bir muayene sonrasında yapılması gereken işlemler belirlenmelidir. Bunlar belli bir sıra takip edilip tamamlanmalıdır. Diş etindeki sağlıklı ve simetrik görüntü sağlanarak, mükemmel protetik restorasyonlar tamamlanmalıdır. Günümüzde teknolojinin getirdiği yenilikler estetik diş hekimliği alanında kullanılacak pek çok buluşun ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. Bunlar içinde bonding ve lamine uygulamaları dişin , mine ve dentin gibi anatomik yapılarına daha sağlam bağlanarak uzun ömürlü ve estetik görünümler sağlayabiliyor . Empres porselenler sayesinde estetik bir görünüm ve zirkonyum destekli porselenler sayesinde de sağlamlık ortaya konulabiliyor.
Kaynak: www.burcinoncul.com.tr
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