HABER

'Pembe estetik'le gülüşünüzü daha çekici bir hale getirin!

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2019 08:32 | Son Güncelleme

Etkili bir gülümseme, sadece beyaz ve düzgün dişlerle sağlanmaz. Dişlerle uyumlu şekilde olan sağlıklı pembe ve simetrik diş etlerinin de varlığı gereklidir. Diş etlerinde yapılacak estetik çalışmalara , düzeltmelere pembe estetik adı verilmektedir. Güzel ve estetik bir gülüşü tamamlayan unsurlar arasında diş etlerinin sağlıklı olması, rengi ve diş etinin dişle olan seviyesi akla gelir. Göze hoş gelen temiz bir gülüş elde etmek dişler ve diş eti arasında gereken uyumun oluşturulmasıyla sağlanır.

'Pembe estetik'le gülüşünüzü daha çekici bir hale getirin!

Gülümsemenin hoş bir şekilde gerçekleşmesi için dişlerin.Estetik ve çekici bir gülümse ancak dişlerin,diş etlerinin, çene ve dudakların bir uyum içerisinde olmasıyla sağlanabilir. Diş eti estetiği konusunda sorunun varlığına göre farklı operasyon yöntemleri kullanılabilir.

PEMBE ESTETİK NASIL SAĞLANIR?

Pembe estetik gülümseme sırasında ön tarafta ortada yer alan iki dişin tepe noktalarında bulunan diş etlerinden geçen hayali çizginin hafifçe dudağa dokunmasıyla sağlanır. Ağızda bulunan diğer dişlerle diş etleri arasında belli bir forma uygun olarak yerleştirilmesi gerekir. Bazı durumlarda dişler form ve diziliş bakımından mükemmel görünmesine rağmen, diş etinin düzensizliğinden dolayı gülümseme sırasında uyum bozularak kötü bir görünüm ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda önce diş etleri düzeltilmeli daha sonra da diğer tedaviler gerçekleştirilmelidir. Pembe estetik ile ilgili yapılacak küçük düzeltmeler bile bazı durumlarda mükemmel sonuçlar vermektedir. Diş etlerinde çekilmeye neden olan etkenlerin belirlenmesi, çekilmenin tekrarını engellemek adına çok önlemdir. Bazı kişilerin çok sert hareketlerle dişlerini fırçalamaları ya da bazı diş sıkma da diş etlerinde çekilmeye neden olabilir.

Sonuçta estetik amaçlı yapılan operasyonlarda sadece dişlere yapılacak müdahaleler yeterli gelmeyebilir. Ağız içinde yapılan iyi bir muayene sonrasında yapılması gereken işlemler belirlenmelidir. Bunlar belli bir sıra takip edilip tamamlanmalıdır. Diş etindeki sağlıklı ve simetrik görüntü sağlanarak, mükemmel protetik restorasyonlar tamamlanmalıdır. Günümüzde teknolojinin getirdiği yenilikler estetik diş hekimliği alanında kullanılacak pek çok buluşun ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. Bunlar içinde bonding ve lamine uygulamaları dişin , mine ve dentin gibi anatomik yapılarına daha sağlam bağlanarak uzun ömürlü ve estetik görünümler sağlayabiliyor . Empres porselenler sayesinde estetik bir görünüm ve zirkonyum destekli porselenler sayesinde de sağlamlık ortaya konulabiliyor.

Kaynak: www.burcinoncul.com.tr

Instagram: @burcinoncul

PARTNER'Bırakın bizi, evimize gidelim''Bırakın bizi, evimize gidelim'
Çocuklarda ortodontik tedaviÇocuklarda ortodontik tedavi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pembe estetik diş diş sağlığı

En Çok Okunan Haberler

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Çukur dizisine yeni oyuncu!

Çukur dizisine yeni oyuncu!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında sürpriz zirve!

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında sürpriz zirve!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

Yorgunluğunuzun altında bu neden yatıyor olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toksoplazma nedir, nasıl bulaşır? Toksoplazma parazitinden korunma yolları nelerdir?

Kör eden parazit: Toksoplazma

Çocuklarda ortodontik tedavi

Çocuklarda ortodontik tedavi

Hipertansiyon tedavisinde immünoterapinin yeri

Hipertansiyon tedavisinde immünoterapinin yeri

Uzmanlar uyarıyor: Yapay ışık biyolojik saati bozuyor!

Uzmanlar uyarıyor: Yapay ışık biyolojik saati bozuyor!

Zayıflamak için yağdan kilo verin

Ne yaparsanız yapın bunu yapmadan zayıflayamazsınız!

Ağız kokusu nedenleri nelerdir? Ağız kokusu giderme yolları nelerdir? Ağız kokusu için ne iyi gelir?

Ağız kokusunu engellemek için ne yapmalı? Altın tavsiyeler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.