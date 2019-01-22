'Pembe estetik'le gülüşünüzü daha çekici bir hale getirin!

Gülümsemenin hoş bir şekilde gerçekleşmesi için dişlerin.Estetik ve çekici bir gülümse ancak dişlerin,diş etlerinin, çene ve dudakların bir uyum içerisinde olmasıyla sağlanabilir. Diş eti estetiği konusunda sorunun varlığına göre farklı operasyon yöntemleri kullanılabilir.

PEMBE ESTETİK NASIL SAĞLANIR?

Pembe estetik gülümseme sırasında ön tarafta ortada yer alan iki dişin tepe noktalarında bulunan diş etlerinden geçen hayali çizginin hafifçe dudağa dokunmasıyla sağlanır. Ağızda bulunan diğer dişlerle diş etleri arasında belli bir forma uygun olarak yerleştirilmesi gerekir. Bazı durumlarda dişler form ve diziliş bakımından mükemmel görünmesine rağmen, diş etinin düzensizliğinden dolayı gülümseme sırasında uyum bozularak kötü bir görünüm ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda önce diş etleri düzeltilmeli daha sonra da diğer tedaviler gerçekleştirilmelidir. Pembe estetik ile ilgili yapılacak küçük düzeltmeler bile bazı durumlarda mükemmel sonuçlar vermektedir. Diş etlerinde çekilmeye neden olan etkenlerin belirlenmesi, çekilmenin tekrarını engellemek adına çok önlemdir. Bazı kişilerin çok sert hareketlerle dişlerini fırçalamaları ya da bazı diş sıkma da diş etlerinde çekilmeye neden olabilir.