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  4. “Pembe Maske” fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

“Pembe Maske” fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

09.02.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Başkent’te yerli ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran 14 şüpheli şahıs 26 ayrı noktaya düzenlenen "Pembe Maske" isimli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındılar.Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler yapmış olduğu fiziki ve teknik takip sonucunda günü birlik ikametlerde ve farklı otellerdeki erkeklere fuhuş amaçlı yerli ve yabancı uyruklu pek çok kadının gönderildiğini tespit etti.Düğmeye basan Ahlak Büro ekipleri “İnsan ticareti yapmak, fuhuşa aracılık etmek, fuhuş yaptırmak ve bu yolla haksız kazanç elde etmek, resmi belgede sahtecilik, cinsel saldırı” suçları ile ilgili Ankara genelinde 26 adreste “Pembe Maske” isimli eş zamanlı operasyonlar düzenledi.Operasyonlar sonucunda 17 yabancı uyruklu olmak üzere 60 mağdur kadın kurtarılırken, 14 şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.

Başkent’te yerli ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran 14 şüpheli şahıs 26 ayrı noktaya düzenlenen "Pembe Maske" isimli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındılar.
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler yapmış olduğu fiziki ve teknik takip sonucunda günü birlik ikametlerde ve farklı otellerdeki erkeklere fuhuş amaçlı yerli ve yabancı uyruklu pek çok kadının gönderildiğini tespit etti.
Düğmeye basan Ahlak Büro ekipleri “İnsan ticareti yapmak, fuhuşa aracılık etmek, fuhuş yaptırmak ve bu yolla haksız kazanç elde etmek, resmi belgede sahtecilik, cinsel saldırı” suçları ile ilgili Ankara genelinde 26 adreste “Pembe Maske” isimli eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Operasyonlar sonucunda 17 yabancı uyruklu olmak üzere 60 mağdur kadın kurtarılırken, 14 şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalar sonucunda, toplamda 157 bin Türk Lirası para ve sokağa çıkma yasağını ihlal edebilmek için düzenlenmiş sahte evraklara el konuldu.
Kurtarılan kadınlar Ahlak Büro Amirliğinde olayla ilgili ifadelerinin alınmasının ardından yabancı uyruklu 17 kadın il göç idaresine teslim edildi. Yakalanan 14 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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