Pembe Rota ile 10 bin kadına ücretsiz muayene

Kanser toplumsal farkındalığı oldukça yüksek bir hastalık fakat kanser tanısı konan bir hastanın önünde destek alması gereken bir süreç beliriyor. Bu süreçte hem bilgilendirmenin hem de bu hastalıkla mücadele etmiş kişilerin başarıları tanı konan kişi için büyük moral ve motivasyon kaynağı oluyor.

Hastane yöneticiliğinin yanı sıra, kadına özgü kanserler alanında faaliyet gösteren Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği’nin başkanlığını yapan Arzu Karataş bu alanda desteğin önemine vurgu yaparak derneğin kuruluş hikayesini şöyle özetliyor: “Hastalık bir gün kapınızı çalıyor, şaşkına dönüyorsunuz, panikliyorsunuz, sonra yaşıyorsunuz. Hayatınız, sağlığınız med-cezir oluyor. Tutunacak, sizi anlayacak insanlar arıyorsunuz, yalnızca doktorlar, psikologlar değil. Sizinle aynı süreci yaşamış başka kadınlarla konuşmak istiyorsunuz. Bu sırada başka kadın arkadaşlarla yolum kesişti. 2014, Ekim ayında, başta meme kanseri olmak üzere, rahim, yumurtalık ve rahim ağzı gibi kadına özgü kanserler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve maddi ihtiyacı olan kadınlara destek olmak için yola çıktık. Ülkemizde yaklaşık her 8 kadından biri, hayatının bir döneminde meme kanseriyle tanışıyor. Ülkemizde her yıl 21 bin kadına meme kanseri teşhisi konuyor. Her yüz meme kanseri kadın hastaya karşılık 1 tanesi erkek. Diğer kanserlere gelince; 5 bin kadın rahim kanseri, 3 bini aşkın kadın yumurtalık kanseri ve 2 binden fazlası rahim ağzı kanseri tanısı alıyor. Oysa, kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor! İşte biz bu yüzden Pİ Kadın Kanserleri Derneği olarak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda tanı almış kadınların da yol arkadaşı olmaya çalışıyoruz. Tedavi imkanı bulunmayan kişilere destek olmayı amaçlıyoruz.”