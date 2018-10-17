HABER

Pembe tişörtleriyle meme kanseri için yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 18:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, yüzlerce kişi meme kanserine dikkati çekmek için pembe tişört giyip yakalarına meme kanserinin simgesi olan pembe kurdele takarak yürüdü.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, yüzlerce kişi meme kanserine dikkati çekmek için pembe tişört giyip yakalarına meme kanserinin simgesi olan pembe kurdele takarak yürüdü. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in de destek verdiği yürüyüş sonunda şarkıcı Burcu Güneş konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Memorial ve Medstar hastaneleri ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) katkılarıyla 'Meme Kanserine Karşı Farkındalık Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ve aralarında erkeklerin de bulunduğu yaklaşık 250 kişinin katılımıyla Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirildi. Yakalarına pembe kurdele takan ve pembe tişört giyen katılımcılar, yaklaşık 1.5 kilometre boyunca ellerindeki meme kanserine dikkati çeken pankartlarla yürüdü.

Yürüyüş sonunda Vali Karaloğlu, Başkan Türel de etkinliğe katıldı. Karaloğlu ve Türel de yakalarına pembe kurdele takarak meme kanserine dikkati çekti. Vali Karaloğlu, Türkiye'de tedavi edici sağlık hizmetlerinin hep ön planda olduğuna dikkati çekerek, Sağlık Bakanlığı'nın hem önleme de hem de tedavi etmede büyük rol aldığını söyledi. Sağlıklı olmak için dikkatli olunması gerektiğini de ifade eden Vali Karaloğlu, "Şehir hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, kanserle ilgili KETEM'ler var. KETEM'de hem meme hem de rahim kanseriyle ilgili her türlü çalışma ücretsiz" dedi.

İnsanların kaybettikleri şeylerin değerini anladığını vurgulayan Başkan Türel ise sağlığın da ancak kaybedildiğinde değerinin ortaya çıktığını söyledi. Hedeflere ulaşabilmek için sağlıklı olmak gerektiğini belirten Başkan Türel, "Sağlığımızı ihmal etmeden özellikle olağan kontrolleri mutlaka yapmalıyız" dedi. Menderes Türel'in eşi Ebru Türel de her kadının önce kendisinin doktoru olduğunu ve her kadının kendisini muayene etmeyi öğrenmesi gerektiğini söyledi. Ebru Türel, kanserle mücadele edilmesinin tek yönteminin erken tanı olduğunu ifade etti.

'TÜRKİYE'DE HER YIL 17 BİN KADIN MEME KANSERİ OLUYOR'

Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, ekim ayının tüm dünyada 'Pembe ekim ayı' olarak anıldığını hatırlatarak, meme kanserine dikkati çekmek için çalışıldığını belirtti. Tüm kadınların kanserin ve hastalığın farkında olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özdoğan, "Memenizin farkında olun. Meme kanseri herkesi yaralayan bir olay. Meme kanseri Türkiye'de her yıl 16-17 bin kadını etkiliyor. Bu çok büyük bir rakam. Bugün neredeyse yüzde 90'ını iyileştiriyoruz. Yeter ki erken teşhis olsun. Ayda bir kere de olsa memelerini izlesin ve muayene etsinler" dedi.

Konuşmaların ardından şarkıcı Burcu Güneş mini bir konser verdi. Siyah bol paça pantolon giyen Güneş, üzerine fuşya rengi bir ceket giyerek meme kanserine dikkat çekti. Güneş, "Meme kanserini teşhisin en basit yöntemi kendi kendine muayenedir. Kadınlarımız en azından bunu yaparak korunabilir. Buradan bir mum yakarak meme kanserini önlemek için bir ışık olabiliriz" dedi.

PARTNERBir Demet bir de benBir Demet bir de ben
Karabük'te 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ölüme koştu! Korkunç anlar kameradaKarabük'te 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ölüme koştu! Korkunç anlar kamerada
Portekiz Sinagogu tarihe kazandırıldıPortekiz Sinagogu tarihe kazandırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

İlginizi Çekebilir

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski sevgilisini balkona çağırdı sonrası korkunç: "Bak şimdi seyret, ne oluyor"

Eski sevgilisini balkona çağırdı sonrası korkunç: "Bak şimdi seyret, ne oluyor"

Tren garında büyük panik! Giriş ve çıkışlar kapatıldı!

Tren garında büyük panik! Giriş ve çıkışlar kapatıldı!

Karabük'te 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ölüme koştu! Korkunç anlar kamerada

Karabük'te 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ölüme koştu! Korkunç anlar kamerada

Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!

Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!

Simge Barankoğlu kimdir? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kaç yaşında, nereli? (Hayatı)

Simge Barankoğlu kimdir? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kaç yaşında, nereli? (Hayatı)

Türk inceleme heyeti Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ait konuta ulaştı

Türk inceleme heyeti Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ait konuta ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.