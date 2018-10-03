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'Pembe Top' Özge Özpirinçci’ye emanet

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.10.2018 13:48 | Son Güncelleme

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, beşinci yılında Özge Özpirinçci’nin elinden havalanacak. Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirdiği Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi olan başarılı oyuncu Özge Özprinçci, 17 Ekim’de Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas arasında oynanacak karşılaşmanın hava atışını Pembe Top ile yapacak.

'Pembe Top' Özge Özpirinçci’ye emanet

Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda görülen kanserlerin üçte birini oluşturuyor. Her yıl 1,3 milyon kadına tanısı konan meme kanseri her sekiz kadından birinde görülüyor.

Kanserden ölümlerin yüzde 14’ünden sorumlu olan meme kanserinde erken tanı ise hayat kurtarıyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek ve erken tanı farkındalığı oluşturmak için gerçekleştirdiği Pembe Top Sahada projesi beşinci yılında yeniden “erken tanı hayat kurtarır” diyecek.

Beş yıldır, tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılan Ekim ayında düzenlenen proje, başarılı oyuncu Özge Özpirinçci’nin gönüllü desteğiyle milyonlarca kadına ulaşacak.

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ÖZGE ÖZPİRİNÇİ'NİN ELİNDEN HAVALANACAK

17 Ekim tarihinde Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Zalgiris Kaunas ile oynayacağı Euroleague maçı, sevilen oyuncu Özge Özpirinçci’nin pembe top ile yapacağı hava atışıyla başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak.

ERKEN TANI FARKINDALIĞI İÇİN DESTEK İSTEDİ

Pembe Top Sahada projesine verdiği destek ile ilgili konuşan Özge Özprinçci, “Bu kadar sık görülen bir kanser türünün erken tanı ile tedavi edilebilmesi ve hayatların kurtulabileceği gerçeği bu desteği benim için daha da anlamlı kılıyor. Her sekiz kadından birinde görülen bu kanser türünün korkutucu sonuçlarının önüne yılda bir kez doktora giderek geçmek mümkün olabilir” dedi. Kadınlara erken tanı çağrısında bulunan Özge Özprinçci, “Bazılarımız korktuğumuz, bazılarımız da ‘bana olmaz’ ya da canım acıyacak diye düşündüğümüz için doktora gitmiyoruz. Bugün birçok noktada hiçbir acısı olmayan bu kontrollerin ücretsiz yapıldığını ve en önemlisi erken teşhisin hayat kurtardığını unutmayalım. Sevdiklerimizle sağlıklı bir hayat geçirmek için atmamız gereken küçük adımların bizi çok büyük sorunlardan koruyacağını aklımızdan çıkarmamalıyız” diye konuştu.Tüm dünyada milyonlarca Türkiye’de binlerce kadını tehdit eden meme kanserinde erken tanı farkındalığın yaygınlaşmasına katkı sağlayabildiği için çok mutlu olduğunu belirten Özpirinçci, “Kadınların ve sevdiklerinin sağlığına değer veren erkeklerin destekleriyle farkındalık yolculuğunda büyük bir fark yaratacağımıza inanıyorum” dedi.

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Meme kanseri Özge Özpirinçci pembe top Anadolu Efes Spor Kulübü

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