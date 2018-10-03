'Pembe Top' Özge Özpirinçci’ye emanet

ERKEN TANI FARKINDALIĞI İÇİN DESTEK İSTEDİ

Pembe Top Sahada projesine verdiği destek ile ilgili konuşan Özge Özprinçci, “Bu kadar sık görülen bir kanser türünün erken tanı ile tedavi edilebilmesi ve hayatların kurtulabileceği gerçeği bu desteği benim için daha da anlamlı kılıyor. Her sekiz kadından birinde görülen bu kanser türünün korkutucu sonuçlarının önüne yılda bir kez doktora giderek geçmek mümkün olabilir” dedi. Kadınlara erken tanı çağrısında bulunan Özge Özprinçci, “Bazılarımız korktuğumuz, bazılarımız da ‘bana olmaz’ ya da canım acıyacak diye düşündüğümüz için doktora gitmiyoruz. Bugün birçok noktada hiçbir acısı olmayan bu kontrollerin ücretsiz yapıldığını ve en önemlisi erken teşhisin hayat kurtardığını unutmayalım. Sevdiklerimizle sağlıklı bir hayat geçirmek için atmamız gereken küçük adımların bizi çok büyük sorunlardan koruyacağını aklımızdan çıkarmamalıyız” diye konuştu.Tüm dünyada milyonlarca Türkiye’de binlerce kadını tehdit eden meme kanserinde erken tanı farkındalığın yaygınlaşmasına katkı sağlayabildiği için çok mutlu olduğunu belirten Özpirinçci, “Kadınların ve sevdiklerinin sağlığına değer veren erkeklerin destekleriyle farkındalık yolculuğunda büyük bir fark yaratacağımıza inanıyorum” dedi.

