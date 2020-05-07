PEN: 2019’da yazar ve yayımcılara yönelik 212 saldırı oldu

Mahkeme karşısına çıkan 37 yazardan 10’u ise Türkiye’de.Uluslararası Yazarlar Derneği PEN, geçen yıl dünya çapında yazar, gazeteci ve yayımcılara yönelik 212 saldırı kaydedildiğini açıkladı. PEN’in verilerine göre, çalışmalarından dolayı iki yazar da cinayete kurban gitti: Iraklı yazar Alaa Mashthob Abboud Kerbela’da, Kuzey İrlandalı gazeteci-yazar Lyra McKee ise Londonderry’de öldürüldü. McKee, Kuzey İrlanda’da İngiltere’ye karşı bağımsızlık ayaklanması olarak bilinen Paskalya Ayaklanması’nın yıldönümündeki eylemleri haberleştirirken, göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada hayatını kaybetmişti. McKee’nin dini köktenciliğin farklı cinsel yönelimler üzerinde kurduğu baskıyı eleştirdiği ve eşitlik için mücadele verdiği biliniyordu. Irak’ta devlet içindeki yozlaşmayı ve Kerbela’daki militan grupları eleştiren romancı Abboud ise kimliği bilinmeyen silahlı bir grubun suikastı sonucu yaşamını yitirmişti.

Hakim karşısına çıkan 37 yazardan 10’u Türkiye’de

PEN Almanya şubesinin Darmstadt’ta açıkladığı verilere göre, birçok ülkede yayıncılar uzun hapis cezaları ve şiddet tehdidi ile karşı karşıya kalıyor. 2018’de PEN, bu yönde 205 baskı ve tehdit vakası bildirmişti.