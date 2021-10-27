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PEN Almanya’nın Yeni Başkanı Deniz Yücel

27.10.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Yücel’in, Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabirliğini yaparken yazdığı bir makale nedeniyle 2017 yılında terör suçlamasıyla tutuklanması Türkiye ile Almanya arasında diplomatik krize yol açmıştı

Uluslararası Yazarlar Birliği’nin (PEN) Almanya Merkezi Başkanı gazeteci Deniz Yücel oldu. Birlik tarafından yapılan açıklamada, PEN’in Frankfurt’taki tarihi Pauls Kilisesi’nde düzenlenen yıllık kurultayında yapılan seçimde tek başına aday olan Deniz Yücel’in başkanlığa seçildiği duyuruldu.

PEN’in internet sayfasından yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Yücel’in, 2017’den beri görevini sürdüren PEN Almanya Başkanı Regula Venske’nin yerine geçtiği belirtildi. Açıklamada, Yücel’in seçildikten sonra "Ben, açık toplumun düşmanlarıyla entelektüel, politik ve kültürel bir yüzleşmeye girme taraftarıyım ve bu konuda çekingen olmadığımı da söyleyebilirim. Yazarlar ve PEN’in ilkesel görevi, her zaman ifade ve sanat özgürlüğünden yana olmaktır. Ayrıca güçlülere karşı, kötülere karşı ve gerekirse iyilere de karşı olmalıyız" şeklinde konuştuğu da bildirildi.

Yücel 2017 yılında Türkiye’de tutuklanmıştı

Deniz Yücel, Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabirliğini yaparken, yazdığı bir makale nedeniyle 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta da terör suçlamasıyla tutuklanmış ve daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Tutuklanma sürecinin iktidarın talimatıyla olduğunu iddia eden gazeteci Deniz Yücel’in yaşadıkları, Türkiye ve Almanya arasında gerginliğe yol açmıştı. Tutuklamanın hemen ardından

Berlin, Türk bakanların Almanya’da Türk siyasetçilerin düzenlediği mitinglerde konuşmalarını yasaklarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yücel’i terör ajanı olarak tanımlamıştı.

Yücel "silahlı terör örgütleri PKK ve FETÖ propagandası yapma ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla tutuklu olarak yargılanmasının ardından, Alman hükümetinin diplomatik girişimleriyle bir yıl sonra serbest bırakılmış ve Berlin’e dönmüştü. Döndükten sonra, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Yücel, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini düzenlemekle suçlanan FETÖ’nün propagandasını yapma suçundan beraat etti. Ancak PKK propagandası yapmak suçundan toplam 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Son olarak ise Temmuz ayında Yücel hakkında, 6 Kasım 2016 tarihli bir yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "darbeci" nitelemesi nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yeni bir dava daha açıldı.

PEN, Türkiye’yi eleştirmişti

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN, 100 ülkedeki 150 yazar örgütünü temsil ediyor. 785 üyesi olan Almanya merkezi ise Hessen eyaletindeki Darmstadt kentinde bulunuyor. PEN Almanya, daha önce Türkiye’ye yönelik eleştirisel açıklamalarıyla dikkat çekti. Ayrıca 2018 yılında HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ve 2019’da da o dönemde tutuklu olan yazar Ahmet Altan’ı onur üyesi ilan etti. PEN Almanya’nın onur üyeleri arasında Çek yazar ve siyasetçi Vaclav Havel, Nobel Barış Ödülü sahibi Çinli insan hakları savunucusu Liu Şiaobo, Meksikalı gazeteci Anabel Hernandez, halen hapis yatmaya devam eden Suudi Arabistanlı blog yazarı Raif Bedevi ile Çinli aktivist ve yazar Li Bifeng de bulunuyor.

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