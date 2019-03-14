HABER

PEN America'dan Suudi kadın aktivistlere "Yazma Özgürlüğü Ödülü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 19:03 | Son Güncelleme

Uluslararası yazarlar kuruluşu PEN America, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan kadın aktivistler Nuf Abdulaziz, Luceyn el-Hezlul ve Eman el-Nafcan'ı, "Yazma Özgürlüğü Ödülüne" layık gördü -PEN America Üst Yöneticisi Suzanne Nossel: - "Bu kadınlar (Abdulaziz, El Hezlul ve El Nafcan) dünyanın en kadın düşmanı hükümetlerinden birisine meydan okudu"

Uluslararası yazarlar kuruluşu PEN America, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan 3 kadın aktiviste "Yazma Özgürlüğü Ödülü" verdi.

PEN America, her yıl yaptıkları çalışmalar nedeniyle hapse mahkum edilen yazarlara verdiği Yazma Özgürlüğü Ödülü'nün sahiplerini açıkladı.

Kuruluş, bu yılki ödüle Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan kadın aktivistler Nuf Abdulaziz, Luceyn el-Hezlul ve Eman el-Nafcan'ı layık gördü.

PEN America Üst Yöneticisi Suzanne Nossel yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'daki geçiş sürecinde insan hakları ve uluslararası hukukun çöktüğünü" vurguladı.

Nossel, "Bu cesur kadınlar, (Abdulaziz, El Hezlul ve El Nafcan) araba kullanmak, kendi hayatlarını idame ettirme hakkı elde etmek ve ülkelerindeki kadınları 21. yüzyılda hiçbir yeri olmayan Orta Çağ esaretinden kurtarmak için tüm dünyaya ilham oldu. Bu kadınlar, dünyanın en kadın düşmanı hükümetlerinden birisine meydan okudu." ifadelerini kullandı.

PEN yetkilileri, 21 Mayıs'ta New York Manhattan'da düzenlenecek ödül töreninde, ödülleri kadın aktivistler adına kimin alacağının henüz netleşmediğini belirtti.

- Ödül alan Suudi kadın aktivistler kimdir?

Ödül alan kadın aktivistler, Suudi Arabistan'da kadınlara uygulanan araba kullanma ve seyahat yasaklarına karşı seslerini yükselten isimlerdi.

Gazeteci ve blog yazarı Abdülaziz, uzun yıllar Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlalleri hakkında yazılar yazıyordu.

Aktivist El Hezlul ise ülkesindeki kadınların araba kullanma yasağına en çok karşı gelen isimler arasındaydı.

Blog yazarı ve dil bilimci profesör El Nafcan'ın yazıları da The Guardian ve CNN gibi uluslararası basın kuruluşlarında yayımlanıyordu.

- Kadın aktivistlere işkence iddiaları

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün de bulunduğu birçok insan hakları grubu, kadınların araba kullanma hakkı için kampanya sürdüren 8 kadın aktiviste, elektrik şokuyla işkence yapıldığı ve kadınların kırbaçlandığını belirtiyor. Bu örgütlerin raporlarında ayrıca, kadınların cinsel tacize maruz kaldıkları, tecavüzle tehdit edildikleri ve avukatlara erişiminin önlendiği iddia ediliyor.

Araba kullanma ve seyahat yasaklarına karşı seslerini yükselten 3 kadının da aralarında bulunduğu kadın aktivistler geçen yıl tutuklanmış, ülkede kısa bir süre sonra ise kadınlara araba kullanma hakkı tanınmıştı.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban gitmesinin ardından, Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlalleri tekrar gündeme gelmişti.

Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!
Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (5)Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (5)
Karacabey’de katlı otoparkın temeli atıldıKaracabey’de katlı otoparkın temeli atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pen Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden kritik uyarı! Yarına dikkat

'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: İnfaz timindeki 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: İnfaz timindeki 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Gaziantep'te 57 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısı davasında karar

Gaziantep'teki kanlı saldırı davasında karar!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde okul servisinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Okul servisinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.