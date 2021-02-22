PEN Duygu Asena Ödülü Ayşe Buğra'ya verildi

"Bu dönemde, dünya bilim camiasında en saygın yeri olan, eserleri dünyanın birçok üniversitesinde kaynak olarak kullanılan Ayşe Buğra yaşadığı tüm güçlüklere, engellere karşın kendini öğrencilerine adamayı, eğitim vermeyi sürdürmüştür. Adliye koridorlarında uzun sürmüş eziyet sürecinin tanıklığını ve adalet arayışını sürdürürken, haksızlıklara baş eğmemenin de örneğini vermiştir. Yine bu dönemde siyasi otoritenin hakaret, iftira ve tehditlerine uğramış, hedef gösterilmiş, aşağılanmaya çalışılmıştır. Kişilik haklarına saldırılmış, hem bir Cumhuriyet Aydını hem de kadın olarak kendisine bedel ödetilmek istenmiştir. Ayşe Buğra bu saldırılar, bu hoyratlık karşısında her zamanki sağduyulu, alçak gönüllü duruşunu bozmamış, tepkisini 'memleketim için üzüldüm' diye göstererek insanlık, vicdan ve terbiye dersi vermiştir."

Türkiye'de eğitim sisteminde çağdaş ve evrensel değerlerden uzaklaşıldığı, akademik bağımsızlığın baskı ve tehdit altında olduğu, Cumhuriyet ilkelerinden ödün verildiği bir dönemden geçildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

PEN Türkiye Yazarlar Derneği'nin 2006'da hayatını haybeden Türkiye'deki kadın hareketinin öncülerinden yazar Duygu Asena anısına 2007'den beri düzenlediği PEN Ödülü'nün bu yılki sahibi Prof. Dr. Ayşe Buğra oldu. Ayşe Buğra, 2015 yılında da Dünya Bilimler Akademisi'nin 2015 Sosyal Bilimler Ödülü'nü kazanmıştı.

2020 PEN Duygu Asena Ödülü Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na verilmişti.

Erdoğan'ın provokatörlükle suçladığı Ayşe Buğra kimdir?

1951'de İstanbul'da doğan Ayşe Buğra Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi'nde okudu. Kanada'da Laval Universitesi'nde master, McGill Üniversitesi'nde doktora yaptı. İstanbul Üniversitesi, McGill Üniversitesi ve Sherbrooke Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünde ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. 1988 yılında iş insanı Osman Kavala ile evlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasıyla patlak veren eylemlerle ilgili olarak Ayşe Buğra'yı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Yani aynı zihniyet şu Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi bunları alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz. Buna müsaade etmemiz mümkün değil" demişti.

Ayşe Buğra ise Erdoğan'ın bu sözlerini "Esefle karşılıyorum" diyerek yanıtlamıştı.

DW/TY,JD

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