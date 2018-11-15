PEN Türkiye: Muhalif kimlikler cezalandırılıyor

Başkanı Özcan Türkiye’de yazar ve gazetecilerin muhalif kimlikleri nedeniyle cezalandırıldığını söyledi.Uluslararası Yazarlar Birliği'nin (PEN) 1981'den beri her yıl 15 Kasım'da düzenlediği Hapisteki Yazarlar Günü'nde PEN Türkiye Merkezi 2. Başkanı Halil İbrahim Özcan DW Türkçe'ye Türkiye'deki durumu değerlendirdi.

PEN Türkiye Merkezi'nin Hapisteki Yazarlar Komitesi'nin de başkanı olan Özcan, “Söylediklerinden dolayı değil muhalif kimliklerinden dolayı cezalandırılmaya çalışılıyor insanlar ve o anlamda da Türkiye’den görünen ve görünmeyen bir beyin göçü var. Arkadaşlar yurtdışına gidiyor ya da gitmeyi düşünüyor ki, bu da Türkiye için çok büyük bir kayıp” dedi.

PEN davaları izliyor

Türkiye'deki cezaevlerinde 130'un üzerinde yazar ve gazetecinin tutuklu ve hükümlü olarak bulunduğunu belirten Özcan, cezaevinde 5 ya da 6 yazarın olduğunu geri kalanını gazetecilerin oluşturduğunu belirtti.

Özcan “Düşünce ve ifade özgürlüğü temelinde bütün davaları ayrım yapmadan izliyoruz ve düşüncelerimizi basınla paylaşıyoruz. Ne yazık ki PEN Merkezi olarak yazarların yazarlık durumuyla ilgileneceğimiz yerde ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı çabamızı, emeğimizin çoğunluğunu düşünce ve ifade özgürlüğü üzerine yoğunlaştırıyoruz” şeklinde konuştu.