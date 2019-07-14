Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK hedefleri 'ATAK' tarafından vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedeflerin havadan destekle ATAK taarruz helikopteri tarafından vurulduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı’na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterlerimiz tespit edilen PKK terör örgütü hedeflerini imha etti." açıklamasını yaptı.

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı’na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterlerimiz tespit edilen PKK terör örgütü hedeflerini imha etti.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/0nRr8fWgxc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Temmuz 2019



