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Pençe 2 Harekatı’nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

Pençe 2 Harekatı kapsamında teröristlerle sağlanan sıcak temasta 1’i yaralı olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.Pençe-2 Harekatı kapsamında; daha önce Hava Kuvvetleri tarafından da vurulmuş, bir odası kiler, iki odası kadın terörist yatma yeri olarak kullanıldığı değerlendirilen üç odalı mağara içerisinde, 2 adet Doçka uçaksavar mühimmat kutusu (40’lı paket), muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.Mağaranın yakınındaki bir sığınakta ise 7,5 kw.

Pençe 2 Harekatı’nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe 2 Harekatı kapsamında teröristlerle sağlanan sıcak temasta 1’i yaralı olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe-2 Harekatı kapsamında; daha önce Hava Kuvvetleri tarafından da vurulmuş, bir odası kiler, iki odası kadın terörist yatma yeri olarak kullanıldığı değerlendirilen üç odalı mağara içerisinde, 2 adet Doçka uçaksavar mühimmat kutusu (40’lı paket), muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.
Mağaranın yakınındaki bir sığınakta ise 7,5 kw. jeneratör bulundu. Başka bir bölgedeki mağara içinde ise kullanıma hazır, bakımı yapılmış Doçka uçaksavar silahı ele geçirildi. Komandolar tarafından ele geçirilen mağara, sığınak ve malzemeler kullanılamaz hale getirildi.
Teröristlerle sağlanan temas neticesinde de biri yaralı olarak ele geçirilen olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu.

Pençe 2 Harekatı’nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe 2 Harekatı’nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe 2 Harekatı’nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe 2 Harekatı’nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

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