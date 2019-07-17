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Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 14:40 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı girişi ve çıkışı ayrı olan mağarada bir Milan tanksavar füzesi, 7 adet 81 mm’lik havan mühimmatı, 20 adet AK-47 mühimmatı, bir drone, 2 kutu hazır basmalı, uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, infilaklı fitil, 23 adet gaz maskesi ve örgütsel dokümanlar ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı girişi ve çıkışı ayrı olan mağarada bir Milan tanksavar füzesi, 7 adet 81 mm’lik havan mühimmatı, 20 adet AK-47 mühimmatı, bir drone, 2 kutu hazır basmalı, uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, infilaklı fitil, 23 adet gaz maskesi ve örgütsel dokümanlar ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi. Başka bir bölgede tespit edilen ve aktif olarak kullanıldığı anlaşılan 12 sığınakta ise 2 el telsizi, 20 kilogram amonyum nitrat, 8 kullanıma hazır EYP, bir el bombası, piyade tüfeği ve makineli tüfek mühimmatları, 2 lazerle mesafe ölçüm cihazı, 4 el dürbünü, 70 fıçı benzin, 50 fıçı mazot bulunarak imha edildi.

Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi

Pençe-2 Harekâtı’nda silah, araç ve mühimmatlar ele geçirildi
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