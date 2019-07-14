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Pençe-2 Operasyonu'nda tespit edilen EYP'ler imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 16:52 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP ve mayınların imha edildiği açıklandı

Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınlar imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve komando tugaylarının katıldığı harekat, planladığı gibi başarıyla sürdürülüyor.

Harekat kapsamında, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP ve mayınlar, komandolar tarafından tespit edilerek kontrollü bir şekilde imha edildi.

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