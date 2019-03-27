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Pence 2024'e kadar Ay'a astronot gönderilmesini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 09:45 | Son Güncelleme

Pence 2024'e kadar Ay'a astronot gönderilmesini istedi

CAPE CANAVERAL (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerikalı astronotların beş yıl içinde Ay'a gönderilmesi çağrısında bulundu.

Ulusal Uzay Konseyinin başkanlığını yapan Pence, konseyin Huntsville'deki toplantısı sırasında ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), "işleri hızlandırarak" astronotları 2024 yılına kadar Ay'ın güney kutbuna göndermesi gerektiğini, aksi takdirde uzay ajansını daha atik hale getirecek adımların atılacağını söyledi.

NASA'nın bu hedef için "tüm yöntemleri" kullanmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Pence, gerekirse NASA roketleri ve araçlarının yerine özel şirket üretimi olanların koyulabileceğini kaydetti.

Pence, "Çabalarımızı iki katına çıkarmanın zamanı. Bu olabilir ama tempoyu artırmazsak olmayacaktır." dedi.

NASA Başkanı Jim Bridenstine, 2024 tarihine kadar Ay'a astronot göndermek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını, bunun için mega roketlere ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, daha önce 2028'den önce Ay'a astronot göndermenin mümkün olmadığını açıklayan NASA'nın 2024'e kadar bunu başarmasına şüpheyle yaklaşıyor.

ABD'nin Ay'a ilk insanı göndermesinin üzerinden bu yaz 50 yıl geçmiş olacak. Apollo astronotlarının son olarak 1972'de Ay'ın üzerinde yürümesinin ardından bir daha hiçbir ülke, Dünya'nın uydusuna insan göndermeyi başaramadı.

NASA'nın Temmuz 1969'da Ay'a astronot göndermek için tüm işleri tamamlaması 8 yıl sürmüştü.

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