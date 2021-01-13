Pence 25’inci maddeyi işletmeyi reddetti

ABD'de gözler bugün Temsilciler Meclisi'nde yapılacak azil oylamasına çevrildi.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Anayasası'nın 25'inci maddesini işleterek Başkan Donald Trump'ı görevden almayı reddetti. Pence görüşünü ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye hitaben yazdığı mektupta açıkladı.

Anayasa'nın 25'inci maddesinin "bir cezalandırma ya da yetki gaspı aracı olmadığını" belirten Pence, maddenin bu amaçla işletilmesinin "korkunç bir teamül" ortaya koyacağını söyledi. Pence 25'inci maddenin başkanın tıbbi ya da zihinsel olarak başkanlık yapamayacak durumda olması halinde işletilmesi gerektiğini belirtti.

ABD Anayasası'nın 25'inci maddesine dayanarak başkan yardımcısı, kabine üyelerinin çoğunluğunu da yanına alarak başkanın başkanlık görevini ifa etmek bakımından uygunsuz olduğunu açıklayabiliyor ve başkanı görevden azledebiliyor.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi salı gecesi, Pence'e 25'inci maddeyi işletme çağrısı yapan karar tasarısını kabul etmişti. Pence oylama öncesinde bu girişimi Demokrat Parti'nin "siyasi bir oyunu" olarak nitelemişti.