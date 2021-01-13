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Pence 25’inci maddeyi işletmeyi reddetti

13.01.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Pence 25’inci maddeyi işletmeyi reddetti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Anayasası’nın 25’inci maddesini işleterek Başkan Trump’ı görevden almayı reddetti.

ABD'de gözler bugün Temsilciler Meclisi'nde yapılacak azil oylamasına çevrildi.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Anayasası'nın 25'inci maddesini işleterek Başkan Donald Trump'ı görevden almayı reddetti. Pence görüşünü ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye hitaben yazdığı mektupta açıkladı.

Anayasa'nın 25'inci maddesinin "bir cezalandırma ya da yetki gaspı aracı olmadığını" belirten Pence, maddenin bu amaçla işletilmesinin "korkunç bir teamül" ortaya koyacağını söyledi. Pence 25'inci maddenin başkanın tıbbi ya da zihinsel olarak başkanlık yapamayacak durumda olması halinde işletilmesi gerektiğini belirtti.

ABD Anayasası'nın 25'inci maddesine dayanarak başkan yardımcısı, kabine üyelerinin çoğunluğunu da yanına alarak başkanın başkanlık görevini ifa etmek bakımından uygunsuz olduğunu açıklayabiliyor ve başkanı görevden azledebiliyor.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi salı gecesi, Pence'e 25'inci maddeyi işletme çağrısı yapan karar tasarısını kabul etmişti. Pence oylama öncesinde bu girişimi Demokrat Parti'nin "siyasi bir oyunu" olarak nitelemişti.

Temsilciler Meclisi bugün Trump'ın azlini oylayacak

Pence'in bu adımı üzerine Temsilciler Meclisi üyelerinin bugün başkanın azlini oylaması bekleniyor. Görev döneminin sona ermesine 8 gün kala yapılacak tarihi oylamada, Cumhuriyetçilerden en az beş milletvekilinin de Demokratlarla birlikte azil lehinde oy kullanacağı öğrenildi.

Meclisin Cumhuriyetçi üyelerinden Liz Cheney "Şimdiye kadar bir ABD Başkanı'nın görevine ve Anayasa'ya bağlılık yeminine yaptığı daha büyük bir ihanet olmadı" dedi. ABD eski başkan yardımcılarından Dick Cheney'nin kızı olan Liz Cheney, Trump'ın "kendi ayaktakımını bir araya getirdiğini" ve 6 Ocak tarihinde ABD Kongresi'ne yönelik saldırının fitilini "ateşlediğini" savundu.

Cheney'nin yanı sıra azil yönünde oy kullanacağını açıklayan diğer Cumhuriyetçi isimler John Katko, Adam Kinzinger ve Fred Upton. Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Parti liderleri de parti üyelerine azil aleyhinde oy kullanmaları çağrısı yapmadı ve oyun bireysel vicdan uyarınca verilmesi gerektiğini ifade etti.

Meclisin Demokrat partili üyesi David Cicilline bir açıklamasında Trump'ın azli için gerekli olan 217 kişilik desteğe ulaşıldığını belirtti.

"Kongre'ye karşı ayaklanmayı kışkırtma" suçlaması

Temsilcileri Meclisi Hukuk Komitesi'nin yayınladığı bir belgeye göre Trump'ın azli "2020 Başkanlık Seçimleri sonuçlarını tersine çevirmek için Kongre'ye karşı ayaklanma kışkırtma girişimi" ile gerekçelendiriliyor. Belgeye göre komitedeki Demokrat Partili üyeler, Trump'ın "Anayasa'ya ve demokrasiye karşı açık ve hazır bir tehdit olmayı sürdürdüğünü" savunuyor.

Trump ise ABD Kongre binası baskınına yaptığı konuşmaların neden olduğu yönündeki iddiaları reddediyor. Salı günü basın mensuplarına yönelik yaptığı açıklamada Trump "Söylediğim her şey tamamen uygundu" dedi.

6 Ocak'ta Trump yanlısı bir grup ABD Kongre binasına girmiş ve bu sırada yaşanan çatışmalarda biri polis memuru olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Reuters, AP, dpa / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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