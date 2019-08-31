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Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 13:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Pençe-3 Harekatı'nda tuzaklı çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildiğini duyurdu. Bakanlık o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekâtı’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildi.'' denildi.


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Milli Savunma Bakanlığı eyp Pençe -3 harekatı

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