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Pençe-3 Harekatı ile terör örgütüne büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 19:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı ile Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı teröristin silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-3 Harekâtı Irak’ın kuzeyinde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı ile Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı teröristin silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-3 Harekâtı Irak’ın kuzeyinde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK’ya ait terörist, silah, mühimmat, sığınak ve barınakları arama-tarama ve imha çalışmaları devam ediyor. Son olarak Komandolarımız Haftanin bölgesinde kış üstlenmesine girme hazırlığı yapan bir grup bölücü terör örgütü terörist tespit etti. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 PKK’lı terörist silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

Açıklamada, "Çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçen silah ve malzemelerden etkisiz hale getirilen terörist sayısının artabileceği değerlendirildi. Bu kapsamda bölgedeki komandoların temas araması faaliyeti daha geniş bir bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildi. Operasyonlara güvenlik korucuları ve taarruz helikopterleri de destek veriyor. Bölgede operasyonlar son terörist etkisiz hale getirilince kadar aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Pençe-3 Harekatı ile Irak’ın kuzeyinde ele geçen silah, mühimmat ve malzemeler şu şekilde:
1 Adet M16 Silah (Şarjörleri ve mühimmatları ile birlikte)
4 Adet AT4 Lançer (Boş)
4 Adet Kalaşnikof Silah (Şarjörleri ve mühimmatları ile birlikte)
1 Adet RPG-7
6 Adet RPG-7 Antitank Mühimmatı
5 Adet RPG-7 Sevk Fişeği
21 Adet El Bombası
6 Adet Termal Kıyafet
4 Adet Şemsiye
2 Adet Pet Şişe Su
1 Adet Sırt Çantası
3 Adet Hücum Yeleği
1 Adet Go-Pro Kamera
1 Adet Ses Kayıt Cihazı
1 Adet Pil Bloğu
400 Adet 5x55 Mühimmat
3 Adet Panço
26 Adet şarjör

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