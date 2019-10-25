Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- 3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda 4 PKK'lı teröristin silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekatı Irak'ın kuzeyinde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK'ya ait terörist, silah, mühimmat, sığınak ve barınakları arama-tarama ve imha çalışmaları devam ediyor. Son olarak Komandolarımız Haftanin bölgesinde kış üslenmesine girme hazırlığı yapan bir grup bölücü terör örgütü terörist tespit etti. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı terörist silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

'OPERASYONLARA SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM'

Öte yandan, çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçen silah ve malzemelerden etkisiz hale getirilen terörist sayısının artabileceği değerlendirildi. Bu kapsamda bölgedeki komandoların temas araması faaliyeti daha geniş bir bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi. Operasyonlara güvenlik korucuları ve taarruz helikopterlerin de destek verdiği kaydedildi. Ayrıca, bölgede operasyonların son terörist etkisiz hale getirilince kadar aralıksız devam edeceği vurgulandı.