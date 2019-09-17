Pençe -3 harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi:\nBa\u015far\u0131yla devam eden Pen\u00e7e-3 Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda Haftanin b\u00f6lgesine icra edilen hava harek\u00e2t\u0131yla b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 2 PKK'l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi.\n(\u0130HA)\u0130znik'te muhte\u015fem ke\u015fif! \u00c7ift\u00e7i buldu\u0130\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lan kad\u0131n i\u015f\u00e7i HDP Genel Merkezi \u00f6n\u00fcnde eylem yapt\u0131\u0130ngiltere\u2019de parlamentoyu tatil karar\u0131yla ilgili kritik dava
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