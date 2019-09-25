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Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 17:42 | Son Güncelleme

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Irak'ın kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu." ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesi Milli Savunma Bakanlığı Twitter

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