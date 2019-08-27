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Pençe-3 harekâtında PKK hedefleri böyle vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 16:21 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekâtında, PKK'ya ait hedeflerin vurulmasına ait görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekâtında, PKK'ya ait hedeflerin vurulmasına ait görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı. Bakanlık, Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-3 Operasyonu'na ilişkin görüntü paylaştı. "Pençe-3 Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedefler, ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vuruluyor" notuyla paylaşılan görüntülerde, terör hedeflerinin vurulması yer alıyor.

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