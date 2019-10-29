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PENÇE-3 HAREKATI'NDA RAHATSIZLANAN TEĞMEN KAMURAN ABLAK ŞEHİT OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 08:21 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda rahatsızlanan Piyade Teğmen Kamuran Ablak (27), Şırnak'ta kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda rahatsızlanan Piyade Teğmen Kamuran Ablak (27), Şırnak'ta kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin, Kocaeli'nin Gölcük'te yaşayan ailesine acı haber verildi.
Pençe-3 Harekatı'na katılan Piyade Teğmen Kamuran Ablak, dün görev yaptığı Irak'ın kuzeyinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Teğmen Kamuran Ablak'a ilk müdahalede bulunuldu. Kalp masajı yapılan Teğmen Kamuran Ablak, helikopterle Şırnak'ta bulunan hastaneye getirildi. Kamuran Ablak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİDİN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ
Askeri yetkililer, Kamuran Ablak'ın, Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi'ndeki babası Orhan Ablak'ın evine gelerek acı haberi verdi. Evli olan Kamuran Ablak'ın şehit olduğunu öğrenen mahalle sakinleri taziye için evine geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Şehidin fotoğrafı
Evden görüntüler
Ambulanstan görüntü
Detaylar

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER / GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)
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