'Pençe 3 Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu

TSK tarafından 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Avaşin ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe Harekatı' başlatıldı.

Harekatın kapsamı genişletilerek, 12 Temmuz'da yine Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 'Pençe 2 Harekatı' düzenlendi. TSK, sınır güvenliğini sağlamak ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Ağustos'ta bu kez Şırnak ile Hakkari'nin karşısında bulunan Irak'ın Haftanin ve Sinat bölgelerine 'Pençe 3 Harekatı' başlattı.

Kara havacılık unsurları, Türk Hava Kuvvetleri jetleri ile İHA ve SİHA'ların da kullanıldığı harekat kapsamında, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 100'den fazla terörist, etkisiz hale getirildi. Çok sayıda sığınak, barınak, silah mevzi ve mağara da imha edildi.

7 ÜS BÖLGESİ KURULDU



'Pençe' harekatlarıyla özellikle teröristlerin yurda giriş yolları imha edilirken, Şırnak ve Hakkari ile sınırı bulunan Irak'ın kuzeyindeki Sinat ve Haftanin bölgelerinde, yüksek rakımlı alanlarda 7 üs bölgesi daha kuruldu. ASELSAN tarafından geliştirilen üs bölgelerinin çevresinde mevziler, içinde ise konteynerler bulunuyor. Etrafı zırhlı emniyet sistemiyle donatılan, modern altyapı ve teknolojiye sahip üs bölgelerinde keşif gözetleme cihazları, ihbar- ikaz sistemleri, ateş vasıtaları ile yaşam alanları bulunuyor ve birleşik yapıdan oluşuyor.