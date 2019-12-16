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'Pençe 3 Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 10:35 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe 3 Harekatı'nın sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin ve Sinat bölgelerindeki yüksek rakımlı alanlarda, 7 üs bölgesi kuruldu. Son teknoloji ve paratonerlerle donatılan üs bölgelerinde, Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi ile önlem alınırken, terör hedefleri ise gelişmiş sistemlerle anında imha ediliyor.

TSK tarafından 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Avaşin ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe Harekatı' başlatıldı.

Harekatın kapsamı genişletilerek, 12 Temmuz'da yine Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 'Pençe 2 Harekatı' düzenlendi. TSK, sınır güvenliğini sağlamak ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Ağustos'ta bu kez Şırnak ile Hakkari'nin karşısında bulunan Irak'ın Haftanin ve Sinat bölgelerine 'Pençe 3 Harekatı' başlattı.

Kara havacılık unsurları, Türk Hava Kuvvetleri jetleri ile İHA ve SİHA'ların da kullanıldığı harekat kapsamında, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 100'den fazla terörist, etkisiz hale getirildi. Çok sayıda sığınak, barınak, silah mevzi ve mağara da imha edildi.

7 ÜS BÖLGESİ KURULDU

'Pençe' harekatlarıyla özellikle teröristlerin yurda giriş yolları imha edilirken, Şırnak ve Hakkari ile sınırı bulunan Irak'ın kuzeyindeki Sinat ve Haftanin bölgelerinde, yüksek rakımlı alanlarda 7 üs bölgesi daha kuruldu. ASELSAN tarafından geliştirilen üs bölgelerinin çevresinde mevziler, içinde ise konteynerler bulunuyor. Etrafı zırhlı emniyet sistemiyle donatılan, modern altyapı ve teknolojiye sahip üs bölgelerinde keşif gözetleme cihazları, ihbar- ikaz sistemleri, ateş vasıtaları ile yaşam alanları bulunuyor ve birleşik yapıdan oluşuyor.

GEÇİŞ YOLLARI ATEŞ ALTINA ALINDI

Yerli imkanlarla üretilen araç, silah ve teçhizatın kullanıldığı üs bölgelerindeki askerler, Irak'ın kuzeyinden yapılması muhtemel saldırılara gelişmiş sistemlerle anında karşılık veriyor. Mevzilerde nöbet tutan askerler, karla kaplı dağların eteklerini kameralarla gözetleyip, teröristlerin muhtemel geçiş yollarını belirledi. Koordinatları saptanan muhtemel geçiş yolları, uçaksavar ve hava savunma topları ile ateş altına alındı.

YILDIRIMA KARŞI ÖNLEM

TSK bünyesinde kurulan üs bölgeleri, yıldırım isabet etmesine karşı da paratonerlerle donatıldı. Meteorolojik gelişmeler, Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi ile anbean izlenirken, alınan anlık uyarıyla alarm durumuna geçiliyor. Yıldırımın 200 metre doğrulukta yerini, akımını ve şiddetini bildiren uygulamadan alınan uyarı sonrası özellikle açık alanda bulunan askerler, güvenli bölgelerde vatan savunmasına devam ediyor.

7/24 GÖREV BİLİNCİ

23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı bünyesindeki 1850 rakımlı, geliştirilmiş modüler sistemle inşa edilen Sumaktepe Üs Bölgesi Komutanı Teğmen Tayfun Güngör, Türkiye ile Irak sınırındaki üs bölgesinde 7 gün 24 saat görev bilinciyle başta terör örgütü PKK mensuplarının eylemleri olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyete engel olduklarını söyledi. Güngör, "Üs bölgesi ASELSAN tarafından geliştirilmiş milli ve yerli bir proje olan modüler geliştirilmiş üs bölgesi kapsamındadır. Üs bölgesi etrafı zırhlı emniyet sistemiyle takip edilmiş, çevresinde mevziler içinde konteynerlerden oluşan ve her türlü ihtiyacı karşılayabilecek modern teknolojik altyapıya sahip bir sistemdir. Üs bölgesi çevre emniyeti, keşif gözetleme cihazları, ihbar ikaz sistemleri, ateş vasıtaları ve yaşam alanları olmak üzere birleşik bir yapıya sahiptir" dedi.

SALDIRI OLUŞMADAN İMHA

Türkiye'ye 3 kilometre uzaklıkta, Irak topraklarındaki 1986 rakımda yeni kurulan Şişetepe Üs Bölgesi Komutanı Yüzbaşı Berat Sungur ise olumsuz hava şartlarından etkilenmeden görev yaptıklarını kaydetti. Sungur, "Bulunduğumuz bölge, 'Pençe 3 Harekatı' kapsamında tutulan Şişetepe Üs Bölgesi'dir. Bulunduğumuz rakım, 1986 metre yüksekliktedir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına 3 kilometre mesafede, Irak'ın kuzeyinin içinde bir üs bölgesinde bulunuyoruz. Bulunduğumuz bölgede paratonerler tesis ettik. Bunun amacı, şimşekli ve yıldırımlı havalarda herhangi bir bölgeye yıldırım düştüğünde, bu bölgedeki personele isabet etmeden paratonerin yıldırımı çekerek yalıtımını sağlamak. Bunun yanında yine yağmurlu ve gök gürültülü havalarda beton kalıplardan yapılan mevzilerimiz, personele maksimum koruma sağlıyor. Personelimiz burada gözetleme faaliyetlerine devam etmekte ve hava şartlarından hiçbir şekilde etkilenmemektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kimisinin derdi Vatan Toprağını Savunmak Kimisinin derdide Vatan Toprağını Peşkeş Çeken anlaşmaları Savunmak! İHA SİHA bile dert olmuştu bazılarına.. Sebebi ortada
Allah teröristlerin ve teröre destek olanların cezasını versin..Amaç gerizekalı cahil insanları kullanıp Türkiye gibi müslüman bir ülkenin güçlü olmasını engellemek ...
Berkurada kurulsun 8 ay koruganda elektrik yok su yok yaşadık koruganda
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