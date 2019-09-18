Pençe-3 Operasyonu'nda yeni safha

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçilerek operasyonun doğuya doğru genişletildiği ve son dört ayda 111'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 417 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe operasyonlarındaki son gelişmeleri açıklamak üzere basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, yaptığı açıklamada, Silahlı Kuvvetlerin milletinin sevgi ve güveninden aldığı güçle vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü, milletinin egemenlik, bağımsızlık, huzur ve güvenliği için terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Mücadelenin başta FETÖ, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Albay Zincir, bölücü terör örgütünün sınır ötesindeki tahkimli mevzilerini ve barınma alanlarını imha etmek, sınır hattında ve sınır ötesinde bulunan karakol ve üs bölgelerine yapılan silahlı saldırı ve tacizlerini engellemek, azami teröristi etkisiz hale getirmek için Hakurk bölgesinde Pençe operasyonunun başlatıldığını hatırlattı.