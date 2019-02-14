Pence AB ülkelerine seslendi: “İran nükleer anlaşmasından çekilin”

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Orta Doğu Zirvesi’nde Avrupa Birliği (AB) müttefiklerine İran nükleer anlaşmasından çekilmeleri çağrısında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile Polonya’nın ev sahipliğinde Varşova’da düzenlenen Orta Doğu Zirvesi’nde İran’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Pence, ABD’nin AB müttefiklerini Tahran’a karşı yaptırımları delmeye çalışmakla suçlayarak, AB müttefiklerine nükleer anlaşmadan çekilmeleri çağrısında bulundu. "Ne yazık ki önde gelen Avrupalı ortaklarımızdan bazıları işbirliği yapmadı” diyen Pence, “Aslında yaptırımlarımızı kırmak için mekanizmalar oluşturma çabalarına öncülük ettiler” ifadelerini kullandı. Pence, AB’nin İran’la ticareti kolaylaştırmak için oluşturduğu planı "ABD’nin İran’ın katil devrimci rejimine karşı yaptırımlarını kırma çabası" olarak nitelendirdi. İran’ı terör sponsoru devlet olmakla suçlayan Pence, bunun yalnızca İran’ı güçlendirecek, AB’yi zayıflatacak ve Avrupa ile ABD arasındaki mesafeyi daha da arttıracak kötü bir adım olduğunu ifade etti.

