Pence: "ABD, Türkiye-Suriye sınırının 30 kilometre güneyine çekilmeleri için Kürt YPG kuvvetleriyle birlikte çalışıyor"

Pence: "ABD, 30 kilometrelik b\u00f6lgeden \u00e7ekilmeleri i\u00e7in K\u00fcrt YPG kuvvetleriyle birlikte \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor"PARTNERMiami g\u00fczeli nefes kestiSenat\u00f6r Graham: Yapt\u0131r\u0131mlar kapsam\u0131nda ABD vatanda\u015flar\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye devlet tahvili almas\u0131 yasaklanacakPence: "Ate\u015fkesin uygulanmas\u0131yla olas\u0131 ABD yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 da ortadan kalkacak. Ba\u015fkan Trump ekonomik yapt\u0131r\u0131mlardan vazge\u00e7meyi kabul etti"
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