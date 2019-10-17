Pence: "Anlaşma Türkiye'nin Kobani'de hiçbir askeri operasyon düzenlememesini de kapsıyor"

Pence: "Anla\u015fma T\u00fcrkiye'nin Kobani'de hi\u00e7bir askeri operasyon d\u00fczenlememesini de kaps\u0131yor" Karn\u0131n\u0131zda saatli bomba ta\u015f\u0131yor olabilirsiniz! Kimse fark\u0131na varm\u0131yor ama...Pence: "T\u00fcrkiye, YPG'nin \u00e7ekilmesi i\u00e7in Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'n\u0131 120 saatli\u011fine ask\u0131ya alacak"ABD Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mike Pence: ABD ve T\u00fcrkiye Suriye'de ate\u015fkese karar vermi\u015ftir
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