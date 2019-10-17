Pence: "Ateşkesin uygulanmasıyla olası ABD yaptırımları da ortadan kalkacak. Başkan Trump ekonomik yaptırımlardan vazgeçmeyi kabul etti"

Pence: "Ate\u015fkesin uygulanmas\u0131yla olas\u0131 ABD yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 da ortadan kalkacak. Ba\u015fkan Trump ekonomik yapt\u0131r\u0131mlardan vazge\u00e7meyi kabul etti"PARTNER Doktorlar 'Baca\u011f\u0131n\u0131 kesece\u011fiz' demi\u015fti, \u015fifay\u0131 T\u00fcrkiye'de buldu!ABD Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Pence: "ABD ve T\u00fcrkiye ate\u015fkes konusunda anla\u015ft\u0131"Pence: "Anla\u015fma T\u00fcrkiye'nin Kobani'de hi\u00e7bir askeri operasyon d\u00fczenlememesini de kaps\u0131yor"
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