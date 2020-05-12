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“Pence Başkan’dan Bir Süre Uzak Durma Kararı Aldı”

12.05.2020 23:25 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, basın sözcüsünün Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından, Başkan Trump’tan bir süre uzak durma kararı aldığını söyledi. Sözcü, ABD’nin kişi başına göre hesaplandığında Güney Kore’den daha fazla test yaptığını savundu

“Pence Başkan’dan Bir Süre Uzak Durma Kararı Aldı”

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, basın sözcüsünün Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından, Başkan Donald Trump’tan bir süre uzak durma kararı aldığını söyledi. Sözcü, ABD’nin kişi başına göre hesaplandığında Güney Kore’den daha fazla test yaptığını savundu.

Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsü Katie Miller’a geçtiğimiz hafta Corona virüsü teşhisi konulmuş, Pence’in Pazartesi günü Gül Bahçesi’nde (Rose Garden) Başkan Trump’ın düzenlediği basın toplantısına katılmamış olması dikkat çekmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Salı günü düzenlediği basın toplantısında Başkan Yardımcısı’nın Başkan Trump ile sosyal mesafe uygulama kararı aldığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü'nün basın toplantısı, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’nin Senato komisyonunda ifade verdiği güne rastladı.

Fauci oturumda ABD’de salgının henüz kontrol altına alınmadığı ve ekonomik faaliyetlere erken dönülmesinin ciddi sonuçları olabileceği uyarısında bulunmuştu. Gazeteciler Beyaz Saray sözcüsüne ağırlıklı olarak Dr. Fauci’nin bu uyarılarına ilişkin sorular yöneltti.

Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Trump’ın ekonomide kısmen normalleşme kararını savundu, ABD’nin elinde normalleşme sürecinin ilk aşaması için yeterli sayıda test kiti olduğunu belirtti.

Sözcü, ABD genelinde insanların Corona virüsü sebebiyle hastaneye gitmeye çekindiğini, kanser taramalarının geçmişe kıyasla sık yapılamadığını ve bu açıdan normale aşamalı şekilde dönülmemesinin başka sonuçları olabileceğine dikkat çekti.

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD’nin Corona virüsü salgınıyla mücadele açısından bir başarı hikayesi olarak gösterilen Güney Kore ile kıyaslandığında kişi başına daha fazla test yaptığını savundu.

Beyaz Saray Sözcüsü’ne VOA sorusu

Basın toplantısında, Beyaz Saray ile bütçesini ABD Kongresi’nden alan medya kuruluşu USAGM’e bağlı bulunan Voice of America (VOA) arasındaki gerilim de gündeme geldi. Başkan Donald Trump’ın ABD Küresel Basın Dairesi (USAGM) CEO’luğu için aday gösterdiği Michael Pack’in Perşembe günü Senato oturumunda ifade vermesi bekleniyor.

Beyaz Saray basın sözcüsüne de “Başkan Trump Michael Pack’in onay alması halinde VOA’in işleyiş şeklinin değiştirilmesi için ne yapmasını istiyor?” diye soruldu.

Sözcü soruya “Bu hafta yapılacak oturumdan önce bu konuda yorum yapmak istemem” yanıtını vermekle yetindi. Başkan Trump geçtiğimiz haftalarda, VOA’in Corona virüsü salgını konusunda yaptığı haberlerde Çin’in propagandasını yaptığı imasında bulunmuş, “VOA’den çıkanları görüyor musunuz? İğrenç” ifadelerini kullanmıştı.

“Yeni bir ekonomi paketinden önce normale dönüşün ilk aşamasını izleyeceğiz”

ABD’de Corona virüsü salgını sebebiyle yaşanan ekonomik sorunlar da siyasetin gündeminde. Temsilciler Meclisi, yeni bir destek paketi sunmuştu. Ancak Beyaz Saray’dan gelen mesajlar, Trump yönetiminin yeni bir tasarıyı değerlendirmeden önce ekonomik faaliyete dönüşün ilk aşamasının sonuçlarını görmekten yana olduğunu gösteriyor.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, Brookings Enstitüsü’nün internet üzerinden düzenlediği bir panelde konuştu. Hassett, ekonomik faaliyete dönüş sürecinin başarılı olması halinde, işletmelere ve çalışanlara destek amacıyla şimdiye kadar çıkarılan paketlerin ekonominin sağlam bir temele oturtulması için yeterli olabileceği mesajını verdi.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı, “Şu anda yeniden faaliyete geçen ekonomilerin ne kadar çabuk toparlanabileceğini ve hastalığın bu süreçteki seyrini takip ediyoruz. Bu konuda elimizde daha fazla bilgi oldukça, bir sonraki aşamanın nasıl olacağı konusunda bir yargıda bulunabiliriz” ifadelerini kullandı.

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