Pence: “Bütçe Tasarısı Üzerinde Anlaşmaya Varıldı”

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray’la Kongre’nin hükümet harcamalarına bu ay sonundan sonra da bütçe çıkarılması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Böylece, mali yılın sona ereceği Eylül ayı sonunda federal kurumlara kaynak akışının kesilmesi ve hükümetin kapanması ihtimali şimdilik önlenmiş oldu.

CNBC televizyonuna konuşan Pence, Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve müzakere ekibinin hükümetin kapanmasını önleyecek bir tasarı üzerinde anlaşmaya vardığını, bu sayede artık Corona virüsü konusunda yeni bir yardım paketi üzerinde çalışmaya odaklanabileceklerini belirtti.

Pence, bütçe tasarısıyla, Corona yardım paketi gibi iki parti arasında anlaşmazlıkların yaşandığı hususların birbirinden ayrı tutulduğunu kaydetti. Tasarı, federal harcamaların geçici olarak mevcut düzeyde sabit tutulmasını öngörüyor.

Kongre ay sonuna kadar tasarıyı geçirmezse hükümetin harcama yetkisinin süresi dolacak. Kongre liderlerinin müzakerelerde ellerini güçlendirmek için harcama tasarısına Corona virüsü yardım paketi gibi unsurları da dahil etmeye çalışabilecekleri yönünde spekülasyonlar yapılıyordu. Yardım paketi görüşmeleri geçen ay başarısızlıkla sonuçlanmış ve o zamandan bu yana pek bir ilerleme sağlanamamıştı.

