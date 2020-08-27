Pence Cumhuriyetçi Parti Kurultayı Konuşmasında Biden’a Yüklendi

Dört gün sürecek Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nın üçüncü gününde Başkan Yardımcısı Mike Pence, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde partinin başkan yardımcılığı adaylığını kabul etti. Cumhuriyetçi Parti Kurultayının üçüncü gecesinde, aralarında Başkan Donald Trump’ın gelini Lara Trump, Pence’in eşi Karen Pence, Trump’ın danışmanı Kellyanne Conway’in de bulunduğu çok sayıda partili kürsüye çıktı. Başkan Yardımcısı Pence, kurultayın ''Kahramanlar Ülkesi'' temalı üçüncü gecesinde konuşmasını Baltimore kentindeki Fort McHenry anıtında yaptı. Pence’in konuşmasını tamamlamasının ardından, Başkan Trump ve First Lady Melania Trump, Mike ve Karen Pence’i kutladı. Trump ve Pence, Fort McHenry anıtına alınan kısıtlı sayıda partililerle bir süre sohbet etti. Başkan Yardımcısı Pence’in konuşması 36 dakika sürdü. Başkan Yardımcısı Pence, Corona virüsü salgını, protestolar, ekonomi, Ortadoğu politikaları ve terörle mücadele gibi çeşitli konularda gerçekleştirdikleri icraatları anlattı. Pence, konuşmasının birçok yerinde Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’a yüklendi. Pence, Joe Biden’ın başkanlığa seçilmesi halinde ülkenin yönünü sosyalizme doğru yönlendirip geriye götüreceğini, ülkede kanun ve düzeni sağlayamayacağını, şiddetin ikiye katlanacağını öne sürdü.

Başkan Yardımcısı Pence, Başkan Trump’ın verdiği sözleri tuttuğunu belirterek ”Her gün, Başkan Donald Trump sizin için savaşıyor. Şimdi onun için savaşma sırası bizde” dedi. “Joe Biden’ın Amerika’sında güvende olmayacağız” Pence, ülkede kamu düzenin sağlanması ve şimdiye kadar ekonomide elde edilen kazançların korunması için Trump’ın yeniden seçilmesi gerektiğini kaydetti. Pence “Joe Biden'in Amerika'sında güvende olmayacağız. Trump ve Biden arasındaki, 3 Kasım seçimi kanun ve düzenle kanunsuzluk arasında bir seçim olacak” dedi. Pence, geçtiğimiz hafta yapılan Demokrat Parti Kurultayı’nda ülkenin milli değerleri, idealleri ve kahramanlıklarından hiç bahsedilmediğini, aksine Amerika’ya saldırmak için dört gün geçirdiklerini, Joe Biden’ın, “Amerika’da karanlıklar dönemini" yaşadığımızı söylediğini kaydetti. Pence, Başkan Trump’ın "Joe Biden Amerika’da karanlığı görüyor biz Amerika’nın büyüklüğünü görüyoruz" sözünü hatırlatarak “Bu zorlu zamanda ülkemizin Amerika'ya inanan bir başkana ihtiyacı var. Amerikan halkının her türlü zorluğa göğüs germek, düşmanları yenmek ve hepimizin değer verdiği özgürlükleri savunmak için gücüne inanan bir başkana ihtiyacı var. Amerika'nın, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'a, dört yıl daha ihtiyacı var” dedi.

“Laura ciddi bir kasırga afetzedelerin yanında olacağız” Başkan Yardımcısı Pence, sabaha karşı Texas ve Louisiana eyaletlerini etkisi altına alması beklenen kategori 4 şiddetindeki Laura Kasırgası’nın oldukça ciddi bir fırtına olduğunu, devletin afetzedelerin yanında olacağını belirterek ”Yönetimimiz kasırgadan etkilenecek eyaletlerdeki yetkililerle yakın iş birliği içinde çalışıyor. FEMA, kasırgadan zarar görenler için gerekli malzeme ihtiyaçlarını sevk etti. Bu ciddi bir fırtına. Etkilenen bölgelerdeki herkesin, önümüzdeki günlerde ve haftalarda destek, kurtarma, müdahale çalışmalarımızla, her adımlarında yanlarında olacağımızı bilmesini isteriz. Çünkü Amerika bu” dedi. “Başkan Yardımcılığı adaylığını kabul ediyorum” Pence, son dört yıldır başkanın amansız saldırılara katlandığını ve her gün Amerikan halkına verdiği sözleri tutmak için mücadele ettiğini izlediğini belirterek Başkan Donald Trump'ın, bana duyduğu güven, Cumhuriyetçi Partimizin desteği ve Tanrı'nın lütfu için onur duyarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı olarak aday gösterilmeyi kabul ediyorum“ dedi.

Başkan Yardımcısı Pence sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz dört yıl boyunca Başkanımızla çok yakın bir şekilde çalıştım. Amerikalılar, Başkan Trump'ı pek çok farklı şekilde görüyor. Başkan Trump'ın, Amerika'yı nasıl gördüğüne hiç şüphe yok. Bu, dünyada diğerlerinden daha fazla iyilik yapmış bir millet. Şikayet etmek yerine çok daha fazla minnettarlığı hak eden bir millet. Son dört yıldır yaşadıklarımızın üstesinden gelmesini izlerken ondan birkaç şey öğrendim. İşleri kendi kurallarına göre yapıyor. Çok az başkan Beyaz Saray’a daha fazla bağımsızlık, daha fazla enerji ve daha fazla kararlılık getirdi. Başkan Trump, ilk günden itibaren verdiği sözleri tuttu” dedi. “Radikal İslamcılara karşı savaş verdik” Başkan Trump'ın, Amerikan büyükelçiliğini İsrail'in başkenti Kudüs'e taşıdığını belirten Pence “Radikal İslamcı teröristlere karşı savaştık. Geçen yıl Amerikan silahlı kuvvetleri, IŞİD’in elindeki topraklarının son santimetresine kadar ele geçirdi. Halifeliğini ezdi ve liderlerini tek bir Amerikalıyı bile zayiat vermeden yok etti. Bu yılın başlarında, Başkan Trump, dünyanın en tehlikeli teröristini öldürme emrini verdiğinde yanındaydım. İranlı üst düzey General Kasım Süleymani, öldüğü için bir daha asla başka bir Amerikalıya zarar veremeyecek. Joe Biden, Başkan Trump'ı, dünyayı bu iki teröristten kurtarma kararının ardından eleştirdi. Ancak bu şaşırtıcı değil çünkü tarih, Joe Biden'in Usame Bin Ladin'i öldüren operasyona bile karşı çıktığını kaydetti” dedi.

“7 milyondan fazla istihdam yarattı” Başkan Yardımcısı Pence, Başkan Trump’ın son dört yılda ekonomi için verdiği sözleri de tuttuğunu belirtti. Pence “Trump, Amerikan tarihindeki en büyük vergi indirimini ve reformunu yaptı. İlk üç yılımızda, irili ufaklı işletmeler, 500 bini imalatta çalışanlar olmak üzere, 7 milyondan fazla kişiye iş yarattı. Amerika, 70 yıldır ilk kez enerji ihracatçısı oldu. Başkan Trump yönetiminde, Afrikalı Amerikalılar, hispanik Amerikalılar için işsizlik oranları şimdiye kadarki en düşük seviyelerine ulaştı. Trump döneminde, 65 yıldır kadınlar için en düşük işsizlik oranına ulaştığımızı ve daha fazla Amerikalının her zamankinden daha fazla çalıştığını bildirmekten gurur duyuyorum. İlk üç yılımızda dünyanın en büyük ekonomisini inşa ettik. Amerika'yı yeniden harika yaptık“ dedi. “Corona virüsü Çin’den vurdu” Başkan Yardımcısı Pence, Corona virüsünün ABD’yi Çin’den vurduğunu belirterek, salgın hastalığa bağlı vakalar ülkede yayılmadan önce Başkan Trump’ın, Çin'den yapılan tüm seyahatleri askıya almak için eşi görülmemiş bir adım atıp karar aldığını belirterek “Bu karar, sayısız Amerikalının hayatını kurtardı ve bize İkinci Dünya Savaşından bu yana en büyük ulusal seferberliği başlatmak için zaman kazandırdı. Başkan Trump, federal hükümetin tüm kaynaklarını valiliklere aktardı. Test ve malzemeleri üretmek için özel sektörle ortaklık kurduk. Şu anda ülkede günde 800 bin test yapıyoruz. 100 bin solunum cihazı ürettik. Bu ülkede solunum cihazına ihtiyaç duyan hiç kimseyi bu cihazlardan mahrum bırakmadık. Hastaneler inşa ettik. 50 milyon Amerikalı için bir ekonomik kurtarma paketini hayata geçirdik. Joe Biden geçen hafta ‘Mucize gelmiyor’ dedi. Joe'nun anlamadığı şey, Amerika'nın bir mucizeler ülkesi olduğu ve bu yılın sonuna kadar dünyanın ilk güvenli, etkili Corona virüsü aşısına sahip olma yolunda ilerliyoruz” dedi.