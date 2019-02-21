Pence, Guaido'ya destek için Kolombiya'ya gidiyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'ya destek vermek amacıyla 25 Şubat'ta Kolombiya'da olacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Pence'in, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin davetlisi olarak bu ülkeye gideceği kaydedildi.

Pence'in ABD Başkanı Donald Trump adına Bogota'ya gideceği bildirilen açıklamada, "Geçici devlet başkanı Juan Guaido'ya ABD'nin sarsılmaz desteğini dile getirecek olan Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Venezuela halkının demokrasi için verdiği mücadeleye de desteğini yineleyecek." ifadelerine yer verildi.

Latin Amerika ülkelerini bir araya getiren Lima Grup'un düzenleyeceği toplantıda ilgili ülke temsilcilerine de seslenecek olan Pence'in, özellikle ABD'den Venezuela'ya gönderilen ve sınırda bekletilen "insani yardımların" ülkeye girişi konusunu ele alması bekleniyor.

- Venezuela'daki kriz

Venezuela'da devam eden siyasi krizle ilgili olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro, son açıklamasında "halkı korumak için" Brezilya sınırının kapatılacağını bildirmişti.