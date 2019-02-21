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Pence, Guaido'ya destek için Kolombiya'ya gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 23:51 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'ya destek vermek amacıyla 25 Şubat'ta Kolombiya'ya gidecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'ya destek vermek amacıyla 25 Şubat'ta Kolombiya'da olacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Pence'in, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin davetlisi olarak bu ülkeye gideceği kaydedildi.

Pence'in ABD Başkanı Donald Trump adına Bogota'ya gideceği bildirilen açıklamada, "Geçici devlet başkanı Juan Guaido'ya ABD'nin sarsılmaz desteğini dile getirecek olan Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Venezuela halkının demokrasi için verdiği mücadeleye de desteğini yineleyecek." ifadelerine yer verildi.

Latin Amerika ülkelerini bir araya getiren Lima Grup'un düzenleyeceği toplantıda ilgili ülke temsilcilerine de seslenecek olan Pence'in, özellikle ABD'den Venezuela'ya gönderilen ve sınırda bekletilen "insani yardımların" ülkeye girişi konusunu ele alması bekleniyor.

- Venezuela'daki kriz

Venezuela'da devam eden siyasi krizle ilgili olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro, son açıklamasında "halkı korumak için" Brezilya sınırının kapatılacağını bildirmişti.

Maduro, muhalefetin "yardımların" giriş tarihi olarak açıkladığı 23 Şubat'ta şiddet olaylarının yaşanmasından Kolombiya Devlet Başkanı Duque'yi sorumlu tutacağını da kaydetmişti.

Kolombiya'nın ardından Brezilya da Venezuela sınırına "insani yardım" göndereceğini açıklamıştı. Caracas, "yardım" dağıtım merkezi olarak kullanılacağı açıklanan Hollanda'nın kontrolündeki Curacao Adası'yla deniz ve hava ulaşımını da askıya almıştı.

Maduro, "yardım" tartışmalarının "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor. Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı bulunduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya olduğunu savunarak, ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD kolombiya Mike Pence Venezuela

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