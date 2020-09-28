HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pençe Harekatı alanında 1 asker şehit oldu

Pençe Harekatı alanında 1 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 20:49 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde Pençe Harekatı alanında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Pençe Harekat alanında 28 Eylül 2020 tarihinde teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde Pençe Harekatı alanında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Pençe Harekat alanında 28 Eylül 2020 tarihinde teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Şehidin kimliği ve memleketi belli olduŞehidin kimliği ve memleketi belli oldu
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
En Çok Okunan Haberler
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Ermenistan’dan kan donduran emir: Mevziden kaçanı vurun
Ermenistan’dan kan donduran emir: Mevziden kaçanı vurun
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Yol üzüm tarlasına döndü! Balıkesir'de feci kaza
Yol üzüm tarlasına döndü! Balıkesir'de feci kaza
Bingöl’de ilçeyi sinekler istila etti! İş yerleri kepenk kapatmak zorunda kaldı
Kenti sinekler istila etti! 'Nerede ışık varsa girmeye başladılar'
Bakan Koca, Azeri mevkidaşı ile görüştü
Bakan Koca, Azeri mevkidaşı ile görüştü
Kademeli mesaiye rağmen İstanbul'da trafik yoğunluğu değişmedi
Kademeli mesaiye rağmen İstanbul'da trafik yoğunluğu değişmedi
Son dakika: MSB kahreden haberi duyurdu! 1 asker şehit
Şehidin kimliği ve memleketi belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.