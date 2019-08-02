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Pençe Harekatı gazisi alkış ve tekbirlerle karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 18:28 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin  Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlediği Pençe Harekatı'nda tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Tarık Cür, tedavisinin ardından geldiği memleket Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkış ve tekbirlerle karşılandı.

Pençe Harekatı gazisi alkış ve tekbirlerle karşılandı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlediği Pençe Harekatı'nda tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Tarık Cür, tedavisinin ardından geldiği memleket Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkış ve tekbirlerle karşılandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki 41'inci Komanda Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Tarık Cür, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü Pençe Harekatı'na katılmak üzere Hakkari Derecek 3'üncü Komando Tabur Komutalığı'na gönderildi. Cür, 20 Temmuz günü PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyona katıldı. Cür, arazide teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi üzerine yaralandı. Ankara GATA'da tedavi edilen Cür, iki bacağını kaybetti.
Tedavisinin ardından İstanbul'a uçakla getirilen Cür, buradan ambulansla memleketi Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine getirildi. Cür'ün geleceğinin bildirilmesi üzerine ailesinin oturduğu ev ile sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Gazi Piyade Uzman Onbaşı Tarık Cür'e evinin önünde CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Kapaklı Belediye Başkanvekili Feyzullah Yorulmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, MHP Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel, partililer, sivil toplum örgütü ve çok sayıda kişi karşıladı.
Ambulanstan indirilip evinin önüne götürülen Cür'ü vatandaşlar alkışlar ve tekbirlerle karşıladı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilcisi İbrahim Çetintaş, Cür'e Kuran-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti. Hediye edilen Türk bayrağı Cür'ün üzerine örtüldü.
Kapaklı Müftüsü İsa Aktaş'ın tüm şehitler ve gaziler için okuduğu duanın ardından Cür, alkışlarla eşliğinde evine girdi.

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Pençe Harekatı gazisi alkış ve tekbirlerle karşılandıPençe Harekatı gazisi alkış ve tekbirlerle karşılandıPençe Harekatı gazisi alkış ve tekbirlerle karşılandıPençe Harekatı gazisi alkış ve tekbirlerle karşılandı

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